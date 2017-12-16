محمد راتب

أكد رئيس جمعية الجهراء التعاونية محمد الشمري ان الجمعية حريصة على تلبية كل متطلبات واحتياجات رواد البر عبو فرع بر السالمي، حيث يأتي هذا الافتتاح من ضمن الخطة الخدماتية المنبثقة من استراتيجية مجلس الإدارة.

وأوضح خلال جولته في فرع بر السالمي كيلو 4 بعد افتتاحه بحضور نائب الرئيس وليد الظفيري وأمين الصندوق خالد العنتري والإدارة التنفيذية انه تم توفير تشكيلة واسعة ومتنوعة من السلع والأصناف الغذائية والاستهلاكية لرواد البر بأسعار مناسبة كما تم توفير طبليات خاصة للعروض، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن المستهلكين، مبينا انه تم توفير خدمة الغاز في فرع بر السالمي وايضا تم توفير جميع أنواع الفحم. وقال إن مجلس الإدارة حرص على ان يكون فرع بر السالمي واسعا من حيث المساحة حتى يستطيع رواد البر التسوق بأريحية تامة، كما تم فرز طاقم متكامل من كاشيرية وبائعين لإدارة الفرع خلال موسم المخيمات، مثنيا على الإدارة التنفيذية في إنجاز فرع بر السالمي خلال فترة وجيزة بعد موافقات الجهات المعنية على منح رخص البناء وتحديد موقع منفذ البر.