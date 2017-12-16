محمد راتب

أكد رئيس جمعية سعد العبدالله التعاونية فواز المطيري ان الجمعية نظمت دورة تدريبية في أسباب الحرائق وكيفية الوقاية منها لشرح آلية الحرائق وتوعية الأهالي في كيفية التعامل معها.

ولفت الى ان الجمعية تسعى بشكل مستمر إلى توعية الأهالي بأهمية التعامل مع الحرائق وأنواعها، مشيرا الى أن هذه الفعالية جاءت بالتنسيق مع الإدارة العامة للإطفاء ومدرسة محمد حمود الجنيدل الابتدائية بحضور عدد من الأهالي وأولياء الأمور والمدرسات.

وأشار الى ان هناك عدة أفكار لتنظيم دورات تدريبية وندوات توعوية للأهالي في عدد من الأنشطة والفعاليات، حيث تم تنظيم فعالية سابقا حول الأسعاف والطوارئ الطبية وهذه المرة عن الحرائق وآلية التعامل معها مع دخول فصل الشتاء والذي تكثر الحرائق به، معلنا توزيع طفايات للحريق على المساهمين كنوع من الخدمة لهم للوقاية من الحرائق وآلية التعامل مع هذه الطفايات.

ومن جهته، شرح النقيب فهد العنزي أنواع وأسباب الحريق وكيفية السيطرة عليها بالإضافة الى نوعية الحرائق التي يمكن التعامل معها بشكل شخصي والأخرى التي يجب الابتعاد عنها وانتظار المساعدة.

وأضاف ان أسباب الحرائق في المطابخ هي الإهمال البشري والأجهزة الكهربائية وعدم تنظيف الزيوت المتراكمة في المدخنة أو الموقد واسطوانة الغاز عند تسريب الغاز منها، بالإضافة الى الأحمال الكهربائية الزائدة، داعيا الى عدم وضع مواد قابلة للاشتعال قريبة من مصدر الحرارة.

وأوضح ان التصرف الصحيح إذا حدث الحريق هو التعامل مع الحريق إذا كان بسيطا والهدوء وعدم الارتباك عند التعامل معه، وإغلاق الأبواب عند رؤية الحريق لمنع انتشار الحريق والتوجه الى مكان آمن مخطط له مسبقا، وإذا كنت خارج المنزل لا ترجع الى مكان الحريق.

وأكد العنزي ان الشخص الواحد من رجال الإطفاء يكلف سنويا ٧ آلاف دينار من تجهيزات ولباس، حيث ان هذه جهود تشكر عليها الإدارة والدولة على هذه الجهود الكبيرة لحماية المواطنين.