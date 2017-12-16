أعلن البنك الكويتي للطعام - الصرح الخيري الأول بالمنطقة - عن إطلاق حملته التطوعية «نحفظها لتدوم» التي تستهدف المحافظة على النعمة من الهدر وتقليل المخلفات والمحافظة على البيئة وعلى صحة أبنائنا الطلبة في المدارس من خلال نشر التوعية الغذائية الصحية في المدارس.

وتعد هذه الحملة الخيرية #نحفظها _لتدوم الأولى من نوعها في الكويت التي تطلقها جمعية خيرية للمحافظة على صحة أبنائنا الطلبة في المدارس ونشر الوعي والثقافة المجتمعية للحفاظ على النعمة وذلك من خلال شراء الأطعمة على قدر الحاجة سواء من مراكز التسوق أو مقصف المدارس بالنسبة للطلبة، والحرص على عدم رمي الطعام الزائد الصالح في سهلة المهملات والعمل على تجهيزه وتقديمه للمحتاجين، وتخصيص حاويات مخصصة لحفظ الأطعمة الزائدة سواء في المدارس او في المنازل تمهيدا لإرساله للجمعيات الخيرية لتوزيعه على المحتاجين أو المتعففين.

ويسعى بنك الطعام من خلاله هذه الحملة الخيرية التطوعية نشر ثقافة المحافظة على النعمة وإعادة تدويرها بطريقة صحيحة لا تهان بها النعم، وهذا نوع من أنواع شكر النعم والمحافظة عليها، حيث قال تعالى (وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها)، وسميت بهذا الاسم #نحفظها _لتدوم حتى تكون هناك مشاركة إيجابية من جميع شرائح المجتمع في توفير الاحتياجات من طعام ومشرب وملبس للأسر المحتاجة بغض النظر عن الدين أو الجنس أو العرق، ونشر الحملة على جميع وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الهشتاق الخاص بالحملة حتى تصل وتغطي مختلف الشرائح المجتمعية بالكويت.

وبهذه المناسبة صرحت مديرة إدارة التوعية والتطوع في البنك الكويتي للطعام د.منيرة البعيجان أن بنك الطعام يسعى من خلال هذه الحملة الخيرية إلى تحقيق مبدأ التكافل المجتمعي بين أفراد المجتمع وتوطيد جسور التواصل والتعاضد بين المحسنين وأصحاب الدخل المحدود وهم الفئة المستهدفة ويقدم للمستفيدين خدمات من شأنها رفع مستوى معيشتهم من خلال أقسامه وبرامجه الغذاء والكساء والدواء والأثاث وكسر الصيام وسقيا الماء.

وأضافت، أن بنك الطعام يستهدف من خلال هذه الحملة التذكير بأهمية نشر ثقافة حفظ النعمة في المجتمع، والمشاركة في إيصال الزائد من الطعام إلى المستفيدين وفق أفضل معايير الجودة والسلامة العالمية، فضلا عن إشاعة روح العمل التطوعي في المجتمع والارتقاء بالعمل الخيري بصورة احترافية.

وأكدت أنه لابد من استيعاب مفهوم حفظ النعمة الذي يسعى بنك الطعام إلى تعزيزه منذ البداية، حيث يعد الدافع إلى إطلاق هذه الحملة ومشاركة الجميع في دعم وتوفير وجبة غذائية صحية إلى المستفيدين.

وأوضحت أن الحملة تستهدف بوجه الخصوص الطلبة وربات البيوت حيث يتم توجيههم لعدم الإسراف وتقليل كمية الطعام المهدر في كل وجبة وتحفيزهم لتوزيع الزائد من الطعام بطريقة لبقة إلى المستفيدين. وأشار إلى أن الحملة تهدف إلى تعريف المواطنين والمقيمين بهذه القضية المهمة، بالإضافة إلى تشجيع الناس على ترشيد شراء المواد الغذائية.

ويستقبل البنك الكويتي للطعام التبرعات على مدار الساعة عن طريق إرسال رسالة نصية بالمبلغ 1 أو 5 أو 10 دنانير على شبكة VIVA برقم 50487 وشبكة ZAIN برقم 94122 أو عن طريق الموقع الإلكتروني www.kuwaitfoodbank.org.

يستهدف البنك أن يكون البنك الكويتي للطعام من أولى الجهات التي تخدم الإنسانية دوليا وإقليميا ومحليا وتوفير جميع الاحتياجات الإنسانية للمستفيدين من خلال منظومة عمل احترافية وتوعية المجتمع للحد من إهدار الأطعمة وتقديم المساعدات للأسر المحتاجة الفقيرة والمتعففة من المواد التموينية واستغلال الأطعمة الفائضة بما يعود بالنفع على جميع فئات المجتمع.