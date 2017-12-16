محمد راتب

أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية اليرموك التعاونية محمد حسن الفارس ان توفير منتج البصل التركي تحت علامة «التعاون» بسعر مناسب للمستهلك يأتي ضمن الحلول البناءة وذات الجدوى للقضاء على احتكار السلع وتلاعب التجار لحل أزمة البصل التي ظهرت في الآونة الأخيرة، معربا عن شكره لاتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية على مبادرته بالتعاون مع وزارة التجارة.

وأشاد بالدور الذي قام به وزير التجارة والصناعة خالد الروضان منذ بداية أزمة البصل وحتى القضاء عليها في وقت قياسي، مطالبا اتحاد الجمعيات ووزارة التجارة بالسير على هذا النهج بوضع الخطط البديلة في جميع الأمور التي تتطلب توفير البدائل من السلع التي بها احتكار أو وسيط بأسرع وقت ممكن، وذلك لعدم التعرض للأزمات مستقبلا ولمنع أي ضرر يلحق بالمستهلكين.