فرج ناصر

كشف مصدر مسؤول في ادارة الطيران المدني أن الإدارة بانتظار موافقة ديوان الخدمة المدنية لاعتماد تدوير 6 مديرين لشغل عدد من الإدارات والقطاعات المختلفة بالإدارة.

وقال إن هناك ادارات وقطاعات تشغل بالندب والإنابة والإدارة تسعى لتثبيت مديري هذه القطاعات، لافتا إلى أن قطاعات الارصاد الجوية والعمليات والمراقبين الجويين من أبرز القطاعات التي سيطولها التدوير لتتوافق والهيكل الخاص بإدارة الطيران المدني والجهات التابعة لها سواء الداخلية او الخارجية.

واشار الى أن الادارة تهدف الى ضخ دماء جديدة لشغل العديد من الوظائف الاشرافية خلال الفترة الحالية.