فرج ناصر

أكد مدير عام هيئة الطرق والنقل البري في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الهيئة صرفت ما يقارب 245 مليون دينار من أبريل الماضي حتى الآن من أصل 458 مليون دينار على مشاريع الهيئة والبالغة 30 مشروعا.

وأضاف ان من أبرز هذه المشاريع الجاري تنفيذها: طريق الغوص وجسر جابر الأحمد وعدد من الاتفاقيات الخاصة بالطرق.

وقال ان الهيئة تسعى الآن الى فض التشابك بينها وبين الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى التي ستكون تحت مظلة الهيئة مستقبلا.

وأشار الى ان الوزارة تنسق مع وزارة الداخلية لإدراج صرف رخص القيادة واستخراج دفاتر وتأمين السيارات عن طريق الهيئة كونها الجهة المسؤولة عن ذلك.

وقال ان الهيئة ستكون مسؤولة عن جميع إجراءات سيارات النقل والآليات المنوطة بها وجميع التصاريح الخاصة بوسائل النقل والعبور.