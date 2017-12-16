محمد الخالدي

أقام مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر في جامعة الكويت ممثلا بنائب مدير الجامعة د.جاسم الكندري وفاطمة بهمن مسابقة الخطابة اليابانية للسنة الحادية عشرة بالتعاون مع السفارة اليابانية في الكويت والجمعية اليابانية. أقيمت المسابقة يوم الخميس 7 الجاري في جامعة الكويت ـ الخالدية بحضور كل من فاطمة بهمن مديرة الخدمات الأكاديمية، ومستشار السفارة اليابانية أويدا، والملحق الثقافي بانتاني، ورئيس الجمعية اليابانية سوغياما.

وشارك 6 متسابقون في إلقاء خطبهم وعرض مهاراتهم في اللغة اليابانية أمام الجمهور المحب للثقافة اليابانية، كما قدم الطلبة حلقة من المسلسل الياباني المشهور «ماروكو الصغيرة» مدبلج بأصواتهم للغة اليابانية، وقد فازت الطالبة زهراء أحمد بالمركز الأول، والطالب موسى البلوشي بالمركز الثاني، والطالب هشام نجم بالمركز الثالث.