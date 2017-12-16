تخرج 6 طلبة ضباط كويتيين ضمن الدفعة العاشرة للأكاديمية الملكية للشرطة بمملكة البحرين وسط مراسم حضرها وزير الداخلية البحريني الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله ووكيل وزارة الداخلية الكويتي الفريق محمود الدوسري.

ونقل الفريق الدوسري في تصريح لـ «كونا» على هامش حفل التخرج تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، مؤكدا حرص الوزارة على توفير كل الخدمات للطلبة الضباط في الكليات الأمنية داخل الكويت وخارجها.

ووجه الفريق الدوسري التهنئة للطلبة الخريجين، معربا عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح في تحمل مسؤولياتهم في خدمة الكويت.

كما اعرب عن فخره واعتزازه بمناسبة حصول الطالب ضابط سليمان السعودي على المركز الأول بالرماية بالكلية الملكية البحرينية، فيما أشاد بالتطور المستمر الذي تشهده العلاقات بين الكويت ومملكة البحرين وخاصة في المجال الأمني.

من جانبه، قال عميد السلك الديبلوماسي سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ عزام الصباح في تصريح مماثل لـ «كونا» ان مشاركة الطلبة الكويتيين في الكلية الملكية للشرطة بمملكة البحرين تجسد وحدة العقيدة العسكرية الخليجية.

وأعرب عن فخره واعتزازه بالدور الذي تؤديه الاكاديمية الملكية في تدريب الطلبة الضباط بمملكة البحرين بأحدث النظريات العملياتية والعلوم الأمنية، مؤكدا عمق العلاقات الثنائية بين الكويت ومملكة البحرين وحرصهما على تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات.