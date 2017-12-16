حرصا منها على دعم وتعزيز الجوانب الدينية والسلوكية في نفوس أولادنا لاسيما في ظل طوفان الإعلام المغاير لقيمنا ومبادئنا قامت إدارة الإعلام الديني برعاية ودعم مسابقة «احرص على صلاة الفجر» والتي أقامتها مدرسة حمود برغش السعدون المتوسطة وذلك بباقة متميزة من الهدايا والإصدارات مساهمة من الإدارة في ترغيب الطلاب وحثهم على صلاة الفجر بطريقة غير مباشرة.

صرح بذلك مدير إدارة الإعلام الديني والمشرف العام على المشروع القيمي لتعزيز العبادات «نفائس» صلاح أبا الخيل، حيث أوضح في بيان صحافي أن دعم مثل هذه المسابقات ضرورة مجتمعية ويتسق مع استراتيجية الوزارة الرامية إلى دعم الجوانب الدينية والوطنية بمختلف الوسائل والسبل، لافتا إلى أن فكرة المسابقة جيدة خاصة أن الطالب لا يمنح الجائزة إلا بعد صلاته للفجر في جماعة وتوقيع إمام المسجد له بذلك حتى يأخذ الأمر محمل الجد، ومع الوقت يتعود على أداء الصلاة من تلقاء نفسه.

وبين أبا الخيل أن الإدارة لا تدخر وسعا في دعم الأنشطة الطلابية في المجالات التي تتوافق مع أهداف الوزارة ورؤيتها وبخاصة في ظل المغريات المحيطة بالشباب من كل جانب، مؤكدا أهمية تبني الشباب ومعالجة قضاياه باعتبارهم الشريحة الأكثر عرضة للمغريات في الوقت الراهن.