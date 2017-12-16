تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تفضل سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد بتكريم الأستاذ المشارك بقسم المحاسبة بكلية الدراسات التجارية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د مشاري محمد الفريح لحصوله على جائزة الإنتاج العلمي للعام 2017 في مجال العلوم الإدارية والاقتصادية، وذلك في حفل جوائز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 2017.
جدير بالذكر ان دكتور مشاري الفريح قد حصل على درجة الدكتوراه في المحاسبة عام 2010 من جامعة كوين لاند باستراليا، ويشغل حاليا منصب استاذ مشارك بقسم المحاسبة بكلية الدراسات التجارية وقام بنشر عدد (30) بحثا علميا في دوريات محكمة وقام كذلك بتأليف كتابين في المحاسبة المالية.