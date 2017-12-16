«لم أكن أبدا عنيفا، لكني أحيانا كنت قليل التدبر ومنعدم الإحساس، في بعض علاقاتي العاطفية، على مدى عقود عديدة، وأنا أعتذر بصدق وبتواضع» المخرج الأميركي راسل سيمونز (60 عاما) ردا على اتهامات ضده بالتحرش. المخرج الأميركي راسل سيمونز (60 عاما) ردا على اتهامات ضده بالتحرش.

«عندما شعرنا بأننا نتشارك نفس القيم ونفس الأخلاق، خطر على بالنا أنه لم يتبق لنا إلا أن نتشارك في الأسرة» الممثل والنجم الأميركي جون ستاموس (54 عاما) يتحدث عن طلبه يد خطيبته كيتلين ماكهو للزواج. الممثل والنجم الأميركي جون ستاموس (54 عاما) يتحدث عن طلبه يد خطيبته كيتلين ماكهو للزواج.

«لم يكن يجدر بي العودة مجددا» الرياضي والممثل الأميركي جان كلود فان دام (57 عاما) في احد سطور الشخصية التي يلعبها في أحدث مسلسل أكشن جديد له الرياضي والممثل الأميركي جان كلود فان دام (57 عاما) في احد سطور الشخصية التي يلعبها في أحدث مسلسل أكشن جديد له

«لأنها على مدى أجيال، استخدمت وسائل الإعلام في تقديم نماذج إيجابية من الشخصيات النسائية، كما أصبحت هي نفسها نموذجا إيجابيا للنساء عبر العقود، في وسائل الإعلام» بيان مؤسسة جائزة «سيسيل ديميل» التي قررت منح أوبرا وينفري جائزتها خلال احتفال جوائز «جولدن جلوب» لعام 2018 والمقررة إقامته في 7 يناير المقبل. بيان مؤسسة جائزة «سيسيل ديميل» التي قررت منح أوبرا وينفري جائزتها خلال احتفال جوائز «جولدن جلوب» لعام 2018 والمقررة إقامته في 7 يناير المقبل.

بماذا ردا راسل سيمونز على اتهامات ضده بالتحرش؟..وماذا قال الممثل جون ستاموس عن طلبه يد خطيبته؟..و ماذا قال ڤان دام عن مسلسله الجديد؟