أقام مكتب مساعد المدير للشؤون الأكاديمية في الجامعة العربية المفتوحة في الكويت ندوة تحت عنوان «المرأة والتمكين Women and Empowerment» حاضرت فيها مدير مركز دراسات وأبحاث المرأة في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.لبنى أحمد القاضي بحضور مساعد مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية د.محمد سيد وعدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية والطلبة، تناولت العديد من قضايا المرأة وحقوقها الأساسية ودورها في المجتمع في المسرح الصغير في مقر الجامعة.

استهلت د.لبنى القاضي محاضرتها قائلة إن حديثنا عن إنصاف حقوق المرأة الأساسية وتدعيمها وبالتالي تدعيم المجتمع بأكمله فالمرأة هي الأم والأخت والزوجة والابنة، لذا يجب الاعتناء بتنشئتها وتعليمها لتغدو عضوا فعالا ضمن المجتمع في أي منصب تشغله كما ان لها تأثيرا في مختلف السياسات المتبعة سواء كان ذلك في العالم المتقدم أو في دول العالم النامي ونستدل على ذلك من تجربة المرأة في دخول البرلمان في العديد من الدول أدى إلى التغيير ليس على المستوى الوطني فحسب ولكن على المستوى الدولي، حيث استطاعت المرأة أن تقدم وجهة نظرها في جوانب الحياة السياسية من خلال خبرتها الحياتية.

وأشارت د.القاضي: لا تقف المرأة في النهوض بمستوى الأسرة فقط، بل يأتي دورها مكملا في تبنيها العديد من القضايا التي تؤثر على نوعية الحياة للمواطنين في جميع دول العالم فيها تسعى إلى النهوض بالمجتمع من خلال تبني قضايا اجتماعية مختلفة مثل التأمين الاجتماعي والإسكان والصحة ووضع المرأة العاملة وغيرها من الموضوعات المهمة.

وقالت د.لبنى علينا معرفة المعوقات التي تتعرض لها المرأة وتسليط الضوء عليها وتطوير معرفتها وتدريبها على تخطيها، مشيرة في الوقت ذاته الى فتح باب النقاش مع أعضاء هيئة التدريس والطالبات اللاتي اثرن العديد من مواضيع المرأة في المجتمع الكويتي والمجتمعات العربية مما أثرى عملية النقاش والطرح في مختلف الجوانب التي تهم المرأة.