ضمن أنشطة وفعاليات أكاديمية العمل التطوعي البيئي، أقيمت محاضرة تحت عنوان «كيف يحول شباب الخليج الحلم الى إنجاز بيئي»، مع د.خولة المهندي رئيسة جمعية أصدقاء البيئة في مملكة البحرين وذلك في الهيئة العامة للبيئة وبمشاركة منتسبي الأكاديمية وجمهور من المتطوعين والمهتمين في البيئة حيث تخلل المحاضرة عرض قصة نجاح بيئية من مملكة البحرين الشقيقة، وارتكزت على تعزيز دور الشباب في حماية البيئة ودورهم الأساسي في تنفيذ مشاريع بيئية متنوعة، يذكر أن أكاديمية العمل التطوعي البيئي هي الأولى من نوعها بالمنطقة وهي مبادرة من جمعية أصدقاء النخلة وبإشراف د.عادل حسن دشتي وتحت رعاية استراتيجية من وزارة الدولة لشؤون الشباب ورعاية الشيخ عبدالله الأحمد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة العامة للبيئة.

وستستمر فعاليات الأكاديمية حتى نهاية ديسمبر الجاري.