فرج ناصر

هنأ المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري م.أحمد الحصان، وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية م. حسام الرومي بالثقة الغالية من قبل صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد باختياره ضمن التشكيل الحكومي بقيادة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك متمنيا له ولأعضاء الحكومة الموقرين التوفيق والسداد في مهامهم الوطنية. وقال الحصان في تصريح صحافي يعد وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية م.حسام الرومي بما لديه من خبرات فنية وادارية كبيرة خير خلف لخير سلف الوزير السابق م.عبدالرحمن المطوع، معربا عن تفائله بتعيين م.حسام الرومي لاستكمال مسيرة الانجاز والتنمية داخل الهيئة العامة للطرق والنقل البري التي تعلق عليها الدولة آمالا كبيرة في تنظيم وادارة وتحديث قطاعات الطرق والنقل البري وتنفيذ المشروعات التنموية الطموحة كالسكك الحديدية والمترو وغيرها من مشاريع الطرق العملاقة التي تشهد حاليا طفرة غير مسبوقة بفضل جهود العاملين فيها والرؤية الوطنية التي تعمل من خلالها الهيئة حاليا.

وشدد الحصان على حرص الهيئة على مد جسور التعاون مع وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية م. حسام الرومي لمواجهة كل التحديات المقبلة وتفعيل دور الهيئة وفقا لقانون ١١٥ لسنة ٢٠١٤ والذي حدد كل الأطر القانونية والدور المطلوب منها، مؤكدا أن رؤية وتوجيهات م.حسام الرومي لاشك سيكون لها الأثر الايجابي في دعم مسيرة الهيئة وتحقيقها للاهداف التنموية المرجوة منها، كما أنه بالتعاون المثمر والبناء سنتغلب على كل المشاكل والصعاب لتتجه البلاد بخطى ثابتة نحو تحقيق الرؤية السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي.