سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ ناصر صباح الاحمد والشيخ صباح الخالد والشيخ خالد الجراح وأنس الصالح

ناصر صباح الأحمد يُشرف على مدينة الحرير وبوبيان والجُزر ووزير المالية على «الخطوط الكويتية»

تشكيل المجالس العليا واللجان الوزارية الدائمة تمهيداً لمباشرة كل منها الاختصاصات والمهام المنوطة بها

مريم بندق

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس

شكّل مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك اللجان الوزارية الدائمة والمجالس واللجان العليا ومنها 5 لجان وزارية هي: لجنة الشؤون القانونية، اللجنة الدائمة لشؤون الشباب، لجنة الخدمات العامة، لجنة الشؤون الاقتصادية، واللجنة التحضيرية.

وحول اعتماد القياديين لسد الشواغر في المناصب القيادية بمختلف الوزارات، أجابت مصادر: عقب نشر القرارات ومنها تشكيل مجلس الخدمة المدنية سيجتمع المجلس لاستكمال رفع ترشيحات القياديين الى مجلس الوزراء.

وبشأن توقعات سير جلسة مجلس الأمة غدا حيث تقسم الحكومة اليمين الدستورية، أجابت مصادر برلمانية: ستمر الجلسة «سهود ومهود».

وبالنسبة لتقديم طلب نيابي بتخصيص جزء من جلسة الثلاثاء لمناقشة المصالحة بعد توزيع جدول أعمال الجلسة، قالت مصادر خاصة لـ «الأنباء»: تحكم هذه الحالة المادتان 148 و149 من اللائحة الداخلية للمجلس، فإذا قدم طلب حتى أثناء الجلسة فيمكن مناقشته بعد إذن المجلس، أي يخضع الأمر للتصويت، فإذا وافق المجلس يناقش إلا إذا طلبت الحكومة التأجيل أسبوعين، وأيضا تتيح اللائحة إدراج الطلب مباشرة على جدول أعمال أول جلسة مقبلة.

هذا، ووجه سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أعضاء الحكومة بمراعاة ان يكون هدف مكافأة المجد ومجازاة المقصر محورا من محاور برنامج عمل الحكومة.

وأشارت المصادر الى أنه يتم الآن التدقيق على البرنامج الذي قدمته الحكومة للتيقن من أنه ملائم لمواجهة التحديات وتلبية الاحتياجات.

وأوضحت المصادر أن الحكومة في سبيل تحقيق هذا الهدف لن تتوانى في إجراء أي تعديلات على لوائح وقوانين الخدمة المدنية لتتناسب مع النهج الجديد الذي دعا الى تطبيقه رئيس الوزراء لتشجيع أغلبية المواطنين من أصحاب العطاء.

وزادت المصادر قائلة: إن قرار تطبيق بصمة الحضور والانصراف يصب في هذا الاتجاه، كاشفة عن قرارات مفرحة للمنتظمين والمنضبطين أصحاب الإنتاجية المتميزة في أعمالهم.

وعلى الصعيد نفسه، قرر المجلس تكليف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد بالإشراف على جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان ومشروع الجزر الكويتية، وكلف وزير المالية نايف الحجرف بالإشراف على شركة الخطوط الجوية الكويتية، ووافق مجلس الوزراء على مشروع يعهد إلى وزير الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري بالإشراف على شؤون الطيران المدني والإدارة العامة للطيران المدني ومطار الكويت.

وفيما يلي تفاصيل جلسة مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر امس في قاعة مجلس الوزراء بقصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح بما يلي:

استمع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد حول نتائج مشاركة صاحب السمو الأمير في أعمال القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في اسطنبول بالجمهورية التركية الصديقة يوم الأربعاء الماضي لبحث تداعيات القرار الأميركي بشأن اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، منوها بالكلمة الشاملة التي ألقاها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد أمام القمة ودعا فيها سموه إلى الضغط على الولايات المتحدة للتراجع عن قرارها الأحادي بالاعتراف بالقدس الشريف عاصمة لإسرائيل الذي يمس كل الأديان السماوية ويشكل إضرارا بعملية السلام وإخلالا بعملية التفاوض المتوازنة، كما شدد سموه في كلمته على ضرورة العمل من أجل نصرة القدس الشريف والحفاظ على الهوية الإنسانية والتاريخية والقانونية ومواجهة هذا القرار الجائر الذي يشكل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وأكد سموه أن الكويت وهي تستعد لشغل مقعدها غير الدائم في مجلس الأمن خلال الأيام القادمة لتؤكد بأنها ستعمل جاهدة على التنسيق والتعاون مع الدول الإسلامية الأعضاء في مجلس الأمن لضمان تنفيذ ما يتم التوصل إليه من قرارات خلال هذه القمة.

كما أحاط مجلس الوزراء علما بما تضمنه البيان الختامي الصادر عن القمة من دعوة العالم إلى الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لفلسطين ورفض وإدانة القرار الأحادي غير القانوني وغير المسؤول للرئيس الأميركي القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل واعتباره ملغى وباطلا باعتباره بمنزلة إعلان انسحاب الإدارة الأميركية من ممارسة دورها كوسيط في رعاية السلام وتحقيقه بين الأطراف وكذلك اعتبار هذا القرار تشجيعا لإسرائيل على مواصلة سياسة الاستعمار والاستيطان والتطهير العرقي الذي تمارسه في أرض دولة فلسطين المحتلة.

وقد أشاد مجلس الوزراء بالجهود التي بذلها صاحب السمو الأمير وقادة رؤساء الوفود الدول الإسلامية الشقيقة المشاركة في أعمال هذه القمة، معربا عن بالغ الشكر والتقدير للرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة في إدارة الاجتماع الحكيمة وبما وفرته الجمهورية التركية من استعدادات طيبة والتي أسفرت عن التوصل للنتائج المثمرة التي من شأنها تلبية تطلعات الشعوب الإسلامية في تحقيق المزيد من الإنجازات في كل المجالات والميادين بما يخدم مصالحهم وتحقيق العزة والرفعة والمجد للأمة الإسلامية.

كما اعتمد مجلس الوزراء تشكيل المجالس العليا المتخصصة واللجان الوزارية الدائمة بمجلس الوزراء تمهيدا لمباشرة كل منها الاختصاصات والمهام المنوطة بكل منها، وبهذا الصدد قرر المجلس تكليف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد بالإشراف على جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان ومشروع الجزر الكويتية، كما أوكل المجلس لوزير المالية الإشراف على شركة الخطوط الجوية الكويتية، وقد وافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع يعهد إلى وزير الدولة لشؤون الخدمات بالإشراف على شؤون الطيران المدني والإدارة العامة للطيران المدني ومطار الكويت ورفعه لصاحب السمو الأمير.

كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وبهذا الصدد هنأ مجلس الوزراء مملكة البحرين الشقيقة بمناسبة ذكرى العيد الوطني للمملكة الذي صادف يوم اول أمس السبت ويتقدم بخالص التهنئة لمقام صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وإلى الشعب البحريني الشقيق، مؤكدا عمق العلاقات الأخوية التاريخية القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، مشيدا بالنهضة المباركة وما تحقق من إنجازات متميزة على أرض المملكة الشقيقة.

ثم هنأ مجلس الوزراء أيضا دولة قطر الشقيقة بمناسبة ذكرى العيد الوطني لدولة قطر التي تصادف اليوم الاثنين وفي هذه المناسبة يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر وللشعب القطري الشقيق متمنيا لدولة قطر الشقيقة مزيدا من التقدم والازدهار والرخاء.