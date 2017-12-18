أقامت جمعية النجاة الخيرية اللقاء الشتوي لموظفيها بمخيمات الوفرة وحظي بمشاركة فعالة من قبل نائب مدير عام الجمعية د.جابر الوندة، ونائب المدير العام للموارد والإعلام د.جمال الشطي، ومدير عام مدارس النجاة عبدالعزيز المحمد، ومدير إدارة الأفرع بلجنة التعريف بالإسلام المحامي منيف العجمي، ومدير لجنة زكاة الفحيحيل إيهاب الدبوس، والعديد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي الجمعية ومدارسها.

وقال مدير العلاقات العامة بالجمعية المحامي عمر الشقراء: حرصنا خلال هذا النشاط على كسر روتين العمل وتعزيز وترسيخ روح الأخوة بين جميع العاملين بالجمعية، وكذلك تقديم رسالة شكر وتقدير للطاقات البشرية المميزة التي تعمل بالجمعية والتي بفضل الله ثم بجهودها استطعنا تنفيذ مشاريع رائدة في شتى المجالات.

وتابع الشقراء: تخلل اللقاء خاطرة لنائب المدير العام د.جابر الوندة حث من خلالها الجميع على ترسيخ وتطبيق معاني الأخوة الإسلامية، والعمل بكل جد وإخلاص من أجل مساعدة المستفيدين، مؤكدا أن العاملين في حقل العمل الخيري يعملون كفرق إطفاء تخمد بؤر الفقر والحاجة، ويقدمون الإغاثة للملهوفين ويتحملون مشاق ومتاعب السفر من أجل إيصال مساعدات أهل الكويت لمستحقيها.

وبين الشقراء أنه خلال الرحلة أقيمت مسابقات رياضية وأخرى ثقافية تم من خلالها توزيع الجوائز على الفائزين، وفي ختام اللقاء توجه المشاركون بشكر إدارة العلاقات العامة على التنظيم الرائع والفقرات المميزة والتي بدورها أضفت أجواء السعادة والسرور على الحضور.