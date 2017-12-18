ليلى الشافعي

أعلنت جمعية الهداية الخيرية الكويتية عن تسيير شاحنة مساعدات من الكويت إلى الأيتام والمحتاجين داخل الأراضي السورية، بالتعاون مع منظمة الرعاية الطبية بتركيا، وسيبدأ استقبال المساعدات حتى الخميس الموافق ٢٩ ديسمبر الجاري وستكون المساعدات عبارة عن مواد غذائية بكل أنواعها، وخاصة الحبوب مثل الأرز، والبقوليات، والمعلبات، وكذلك التمر وحليب الأطفال، والبطاطين، ومواد التدفئة، وكل ما يصلح لإعانة هؤلاء المنكوبين في هذا البرد القارس الذي يتعرضون له.

وفي هذا السياق، أكد مدير عام جمعية الهداية الخيرية بندر بن دليل حرص الجمعية على الاهتمام بالقضية السورية التي عانى بسببها الملايين من الشعب السوري، حيث نفذت الجمعية عدة مشاريع خيرية للاجئين السوريين على الحدود التركية وفي الداخل السوري.

وأوضح بن دليل أن الجمعية تنفذ تلك المشاريع بالتعاون مع الجهات الرسمية المعتمدة من وزارة الخارجية الكويتية، ووزارة الشؤون كذلك، مشيرا إلى حرص الجمعية على وصول تلك المساعدات لمستحقيها وفي أسرع وقت.

وأكد بن دليل على استمرار الجمعية بجهودها في مشاريعها الخيرية للتخفيف من معاناة اللاجئين السوريين في تركيا وتكثيف مساعداتها الإنسانية داخل سورية، داعيا الشعب الكويتي إلى مد يد العون لإخوانهم السوريين.

وتقدم بن دليل بالشكر إلى وزارة الشؤون الكويتية وباقي المؤسسات الكويتية المعنية على التعاون المثمر مع الجمعيات الخيرية والذي يصب بشكل مباشر في تخفيف المعاناة عن هؤلاء المنكوبين والمشردين عن طريق وصول هذه المساعدات إليهم بكل سهولة ويسر.