محمد راتب

احتفل المركز العلمي التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي الخميس الماضي بوصول عدد زائريه منذ الافتتاح في 17 ابريل 2000 إلى 10 ملايين زائر.

وقد فاجأت الإضاءة الملونة والموسيقى الاحتفالية شريف محمود فاضل وعائلته الذين أوقفتهم المدير العام رنا النيباري وهنأتهم وقدمت لهم الهدايا التي خصصها المركز العلمي لهذه المناسبة.

واشتملت الهدايا على اشتراك عائلي مجاني لمدة سنة في برنامج العضوية السنوية في المركز العلمي والذي سيمنح الزائر رقم 10 ملايين وأسرته دخولا مجانيا لمرافق المركز العلمي طوال العام، وإقامة لمدة يومين في فندق فوربوينتس الكويت، ووجبة عشاء مقدمة من مطعم أبل بيز المركز العلمي، بالإضافة إلى جولة خاصة في الأكواريوم وبطاقة مشتريات مقدمة من محل الهدايا في المركز العلمي.

وأعرب شريف وأسرته عن سعادتهم بهذه المفاجأة السارة شاكرين المركز العلمي على هذه المبادرة واهتمامهم بزائريهم وتقديرهم لهم.