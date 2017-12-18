محمد راتب

أطلقت مؤسسة لوياك مجموعة ورش تدريبية متمثلة في برنامجي «KON Labs» و«BridgeWorks» لعدد كبير من الشباب بقيادة اخصائيين ومدربين معتمدين.

وقد قدمت لوياك مجموعة ورش في برنامج «KON Labs» ألقاها اخصائيون في مجال ريادة الأعمال الاجتماعية للفئة العمرية ما بين 12 و16 عاما، وهو برنامج من ضمن برنامج «كن» الذي تقدمه لوياك في الصيف وتحرص من خلاله على تقديمه بشكل فريد ومحبب للطلبة ضمن 3 مراحل: التفكير، التخطيط ثم التنفيذ، وتخللت المراحل العديد من الحلقات النقاشية مع مختصين في مجالات متعددة، قدمها عبدالمجيد الشطي وديما الغنيم.

على صعيد متصل، أطلقت لوياك برنامج «BridgeWorks» تحت مظلة برنامج بريدج التدريبي للفئة العمرية 16 عاما وما فوق بالتعاون مع مجموعة من المدربين المختصين في مجال تطوير الذات بهدف إعداد الشباب بشكل محترف لدخول مجال سوق العمل عن طريق مجموعة ورش تناولت محاور عديدة.