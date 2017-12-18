أذربيك: التعاون الثقافي بين الكويت وأوزبكستان نموذج مشرق للعلاقات بين الشعوب



محمد الخالدي

أكد الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب محمد العسعوسي أصالة العلاقات الثقافية بين الكويت وأوزبكستان، لافتــا في تصريـح خاص لـ «الأنباء» على هامش حفل افتتاح «الأسبوع الثقافي الأوزبكستاني في الكويت» صباح أمس بحضور الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة م.علي اليوحة والنائب الأول لوزير الثقافة الأوزبكي أذربيك أذربيك وسفير أوزبكستان لدى البلاد د.بهرمجان أعلايوف وعدد كبير من السفراء والجمهور، إلى أن الكويت تحرص دائما على مد جسور التواصل الثقافي بين شعوب الدول الشقيقة والصديقة، فالكويت منفتحة على الجميع وترحب بالجميع وهذا يعكس أصالة الشعب الكويتي وانفتاحه على الآخرين.

وأشار العسعوسي إلى أن الأسبوع الثقافي الأوزبكي يقدم على مدى ثلاثة أيام مجموعة متنوعة من مظاهر الثقافة الأوزبكية، من مختلف الفنون والموسيقى والحرف اليدوية وفن الخط الإسلامي والأطباق الشعبية والفولكلور والرقص الشعبي وغيرها، في اطار التبادل الثقافي بين البلدين، كما أكد مشاركة وفود ثقافية متنوعة من الكويت في عدة بلدان بهدف تقديم ثقافة الشعب الكويتي للعالم بصورة تليق بها.

من جانبه، ألقى النائب الأول لوزير الثقافة الأوزبكي أذربيك أذربيك كلمة للحضور أكد فيها تقدير بلاده للعلاقات المتميزة التي تربطها مع الكويت على المستويين الرسمي والشعبي، مقدرا هذه الفرصة لتقديم نماذج مشرقة من ثقافة الشعب الأوزبكي العريق، ومرحبا في الوقت ذاته بالمشاركات المتميزة للفرق والوفود الثقافية الكويتية في الفعاليات الثقافية في أوزبكستان، والمساعدات السخية لدعم مشاريع التنمية في بلاده.

من جهته، عبر سفير أوزبكستان د. بهرمجان أعلايوف عن سعادته بإقامة الأسبوع الثقافي الأوزبكي في الكويت، مشيرا إلى حرص سفارة بلاده على تقديم نماذج متنوعة من أفضل ما في أوزبكستان على مستوى الفنون الجميلة والموسيقى والمطبخ الأوزبكي، وكذلك تقديم الوجه المشرق للتسامح الذي تشتهر به أوزبكستان من خلال محاضرة بهذا الشأن يقدمها أساتذة أوزبك بالتعاون مع أساتذة من جامعة الكويت.