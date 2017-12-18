أسامة أبوالسعود

استقبل وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د.فهد العفاسي امس المهنئين بمكتبه بالوزارة بحضور وكيل الوزارة م.فريد عمادي وعدد من الوكلاء المساعدين ومدراء الإدارات.

من جانبه صرح م.فريد عمادي بأن وزارة الأوقاف تقوم حاليا بتركيب كاميرات في المساجد التابعة لها في كل المحافظات تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بتركيب الكاميرات الأمنية على الأبنية الحكومية وحماية للمصلين، وذلك بالشراكة مع شركة زين للاتصالات والتي تبرعت بثلاثة آلاف كاميرا.

مبينا أن الوزارة قامت بتشكيل فريق عمل يقوم بتنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية للمساجد يضم نخبة من مهندسي قطاع المساجد وبالتعاون مع إدارة نظم المعلومات، حيث قام الفريق بعمل حصر شامل ميداني للمساجد وحصر المداخل والمخارج للأماكن التي سيتم التركيب بها ووضع آلية لربط وتوصيل الكاميرات بشبكة الوزارة الالكترونية، كما تم تحديد الاحتياجات الفنية الكاملة للمشروع من وحدات التخزين الخاصة بحفظ البيانات، بالإضافة إلى متابعة وإدارة وصيانة النظام الأمني في المساجد بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأوضح أنه تم الانتهاء حاليا من تركيب 40% من إجمالي الكاميرات التي تبرعت بها شركة زين بواقع 1129 كاميرا في 120 مسجدا كمرحلة أولى.