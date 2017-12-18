أعلنت شركة «نقل وتجارة المواشي» أنها ستتسلم العام المقبل 2018 ناقلة بحرية جديدة تحمل اسم (الكويت) بسعة تبلغ نحو 80 ألف رأس غنم في الرحلة الواحدة ما سينعكس ايجابا على تطوير امكانيات الشركة الى آفاق أرحب.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الرئيس التنفيذي لشركة «نقل وتجارة المواشي» أسامة بودي مع نائب المدير التنفيذي بالإنابة والمدير العام لعمليات هيئة السلامة البحرية الأسترالية آلان شولتز.

ونقلت سفارتنا لدى استراليا في بيان تلقت «كونا» نسخة منه عن اسامة بودي القول إن اللقاء تناول عددا من المسائل التي من شأنها أن تسهم في تعزيز وتنمية العلاقة الاستراتيجية بين الجانبين في ظل العلاقة المتميزة لشركة المواشي عبر وجودها في السوق الأسترالي.