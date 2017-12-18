رعت حرم سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلهام الجلوي إطلاق فعاليات ملتقى «صفا واحدا خلف أميرنا»، الذي نظمته شعبة النساء والنشر التابعة لإدارة المسجد الكبير.

وفي تصريح عقب افتتاحها أعمال الملتقى، أعلنت الجلوي أن الملتقى يهدف إلى توحيد الجبهة الداخلية والعمل على تكريس الوحدة الوطنية، مشيرة إلى أن اختيار حرم المسجد الكبير مكانا لاحتضان هذه الفعالية المهمة نابع من أهمية هذا المعلم الإسلامي والوطني والتاريخي الكبير.

وأكدت أن جميع أفراد الشعب يقفون خلف القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد في هذه الظروف والتحديات الكبيرة محليا وإقليميا، موضحة أنها تسعى من خلال هذا الملتقى إلى إيصال رسالة مهمة، مفادها أن الوحدة الوطنية هي الحصن الحصين للكويت بقيادة صاحب السمو الأمير.

وكان برنامج الحفل قد استهل بكلمة لمسؤولة المسجد الكبير سارة المحمد رحبت فيها براعية الملتقى وشكرت الحاضرات وكل من ساهمت لإنجاح هذه الفعالية.

تلا ذلك محاضرة وجوب طاعة ولي الأمر للداعية رابعة الطويل التي تناولت حقوق السلطان العشرة وأهمها بذل الطاعة له ظاهرا وباطنا، في كل ما يأمر به أو ينهى عنه، إلا أن يكون معصية، مستشهده بالآية الكريمة (يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم)، وبذل النصيحة له سرا وعلانية.

وتابعت الطويل: كما يجب علينا بذل المجهود باطنا وظاهرا لنصره، ويعامل بما يجب له من الاحترام والإكرام، وما يجب من تعظيم قدره.

وأكدت الطويل انه يجب تحذيره من عدو يقصده بسوء، وحاسد يرومه بأذى، وإعلامه بسيرة عماله، الذين هو مطالب بهم، إلى جانب إعانته على ما تحمله من أعباء الأمة ومساعدته على ذلك بقدر المكنة.

وسلطت الضوء على ضرورة رد القلوب النافرة عنه إليه، وجمع محبة الناس عليه، لما فيه من مصالح الأمة، وختاما الذب عنه بالقول والفعل، وبالمال والنفس والأهل، في الظاهر والباطن، والسر والعلانية.

وتوالت فقرات الحفل، حيث كرمت منار السويدي معلمات وطالبات مركز الوزان ومن ثم تكريم المتميزات من الصغار، واختتم الحفل بتكريم إلهام الجلوي تقديرا لجهودها المميزة.