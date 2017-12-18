بشرى شعبان

اصدر قطاع التخطيط والتطوير الاداري في وزارة الشؤون التقرير السنوي حول ما قام القطاع بإنجازه خلال العام ونسبة انجاز المشاريع التنموية والمدرجة ضمن خطة عمل الوزارة وقد حصلت «الأنباء» على نسخة من التقرير.

ومن بين ما جاء فيه ان القطاع ممثلا في ادارة الحاسب الآلي يعمل على تنفيذ 16 مشروعا أنجز منهم 5 مشاريع بنسبة 100% وهي: ميكنة قطاع التعاون (تحويل الدورة المستندية لجميع الإجراءات من اليدوي الى الآلي تم انجازه بالكامل ولم يعد من وجود لا عمل يدوي، استخدام البوابة الإلكترونية للدولة بنسبة 100%.

مشروع استخراج شهادة لمن يهمه الأمر للمستفيدين من بند المساعدات الاجتماعية من الوحدات دون الرجوع للإدارة المركزية.

ومشروع ربط جميع قطاعات الوزارة مع بعضهم البعض.

ومشروع فتح شبكة الانترنت التي يتيح للموظف الاطلاع والاستفادة بالحدود المسموح بها قانونيا.

إضافة الى عدد من المشاريع تتفاوت نسبة انجازها ومنها مشروع التراسل الالكتروني أنجز منه نسبة 96%.

مشروع حفظ المستندات والوثائق أنجز من المشروع ما يقارب الـ 90%.

ومشروع حجز الصالات آليا أنجز منه ما يقارب الـ 85%.

ومشروع حماية أنظمة الوزارة وشبكتها من اختراق (المنظومة الأمنية) أنجز بنسبة 80%.

ومشروع ميكنة ادارة الرعاية الأسرية (فتح ملفات، الرابط مع جهات الدولة المختلفة)أنجز بنسبة 75%.

ومشروع مؤشرات قياس الأداء المؤسسي أنجز بنسبة 70%. ومشروع انشاء نسخة احتياطية عند حدوث الكوارث غير المتوقعة أنجز بنسبة 70%.

ونظام البصمة والربط مع ديوان الخدمة نسبة الإنجاز 95%. ومشروع الفايبر (ربط جميع مواقع الوزارة الرئيسية الصديق، عبدالله السالم، برج التحرير مجمع الوزارات أنجز بنسبة 60%.

ومشروع التوقيع الإلكتروني (يهدف لاختصار الوقت وتسهيل الأعمال الإدارية والتقليل من استخدام الأوراق) أنجز بنسبة 20%.