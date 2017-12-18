دور حيوي لبنك الائتمان و«السكنية» في حل القضية الإسكانية



عادل الشنان

قامت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري صباح امس بزيارة إلى بنك الائتمان، حيث التقت نائب رئيس مجلس الادارة المدير العام للبنك صلاح المضف ونوابه والقياديين في البنك.

وأكدت د.بوشهري أهمية الدور الحيوي الذي يلعبه بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية في حل القضية الاسكانية، مضيفة في بيان صحافي انها بحثت مع إدارات البنك سبل تعزيز دوره في القضية الاسكانية وتجاوز كافة العقبات لاسيما المعنية بفترات سداد القروض والتحديات المالية.

وأضافت أنها اطلعت على آلية سير العمل والدورة المستندية الكاملة للقروض الاجتماعية والعقارية وقروض محفظة البنك.

وذكرت أنها اطلعت على عرض للدراسات المتعلقة بمشروع إعادة هيكلة التمويل العقاري الهادف لتوفير الحل للأزمة الإسكانية مع التركيز على الشق التمويلي لها وإيجاد الوسائل التمويلية لضمان استدامة الرعاية السكنية للمواطنين.

ولفتت د.بوشهري إلى أنها استمعت لشرح حول دورة القرض والمراحل التي يمر بها الطلب وفوائد الربط الإلكتروني المركب مع الجهات الحكومية ذات الصلة إذ يكفل تدفق المعلومات المتعلقة بالعميل بسلاسة شديدة بحيث يتسنى اعطاء رد على طلب القرض خلال دقائق.

وأفادت بأنها استمعت أيضا إلى إيجاز حول استراتيجية البنك وخططه المستقبلية والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها في المرحلة المقبلة سواء المتعلقة بخططه الانشائية أو المتعلقة بزيادة وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدماته.

وأشادت بـ «النقلة النوعية» التي حققها البنك خلال المرحلة الماضية لاسيما التحول إلى إنجاز كل المعاملات إلكترونيا واطلاق خدمة القروض «أونلاين»، مشيرة إلى أن شغل العناصر الوطنية الشابة للعديد من المناصب القيادية في البنك أمر يدعو إلى الفخر والاطمئنان إلى المستقبل.