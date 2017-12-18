أقيم مؤتمر ومعرض الكويت السابع للأرشفة الالكترونيــة والحوسبـة السحابية في السادس والسابع من الشهر الجاري في فندق الـ Radisson Blu، وقد افتتح المؤتمر م.قصي الشطي مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وهي الجهة الداعمة والراعية لهدا الحدث.

كما شاركت شركة MGS وهي الوكيل المعتمد لشركة «Open Text» العالمية برعاية ذهبية في هذا المؤتمر الذي تميز ببرنامجه المتنوع وبحضور العديد من المسؤولين والإداريين من الكوادر الوطنية العاملة في القطاعات الحكومية والخاصة، حيث صرح عاصم الرشيدي المدير التنفيذي لشركة «MGS» خلال المؤتمر أن هناك حاجة ملحة لمواكبة الشركات والمؤسسات في الكويت والدول الأخرى لعملية تحويل الوثائق الورقية والميكروفيلم إلى وثائق الكترونية ليصار الى إدارة المحتوى والأرشفة الالكترونية وتمكين عملية التخزين السحابي.

إذ إن تطبيق نظام إدارة المحتوى الالكتروني ECM يمكن من إتمام الدورة المستندية بسهولة ودقة بحيث تتم إدارة هذه المعلومات والوثائق من خلال توثيقها، تصنيفها وحفظها مع حمايتها، للرجوع إليها في المستقبل.

وان الشركة بعد خبرة تزيد على عشرين سنة في مجال تكنولوجيا المعلومات مع «Open Text» تمكنت من أرشفة أكتر من 300 مليون وثيقة الكترونيا في شتى القطاعات.

كما أصدرت مؤخرا تطبيق Smart Work يستهدف جميع القطاعات ويساعد على التقاط، وتتبع وإدارة ومراقبة جميع أنواع المراسلات داخل المؤسسة بكفاءة عالية وبشكل آمن.