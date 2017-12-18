بشرى شعبان

اكد الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي ان الشراكة الاستراتيجية بين الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي اسفرت عن كثير من النجاحات في فترة قصيرة تقارب العامين وتعد محل فخر وتفاؤل بمستقبل تنموي مشرق.

جاء ذلك في كلمة القاها خلال حفل التكريم الذي نظمته الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية لتكريم المنسقة المقيمة للامم المتحدة والممثلة المقيمة لبرنامج الامم المتحدة الانمائي زينب بن جلون بمناسبة انتهاء فترة عملها في الكويت.

واشاد مهدي بالتعاون بين الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين متمثلة في برنامج التعاون الوطني الذي بدأ منذ العام 2005.