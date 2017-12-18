الديحاني: لم نرصد أي مشاكل في اليوم الأول

عبدالعزيز الفضلي

انطلقت امس اختبارات الفترة الدراسية الأولى للصف الخامس الابتدائي وصفوف المرحلة المتوسطة.

وشدد مدير منطقة الفروانية التعليمية جاسم بوحمد على ضرورة الالتزام بالنظم واللوائح الخاصة بالاختبارات، مشيرا الى ان المنطقة وفرت كل السبل لإنجاح سير الاختبارات في المدارس.

وأضاف بوحمد في تصريح للصحافيين: اننا حريصون على تهيئة المناخ المناسب لأبنائنا الطلبة وهيئاتنا التعليمية في اطار عملية الاختبار المريح، لافتا الى انه تم الاستعداد جيدا للاختبارات وذلك وفق خطة وضعتها الوزارة بالتنسيق مع المناطق التعليمية المختلفة والادارات المدرسية التي لا تألو جهدا في خدمة ابنائنا الطلبة، معربا عن بالغ شكره لكل من يعمل للارتقاء بالمنظومة التربوية والتعليمية

من جانبه، قال مدير منطقة مبارك الكبير التعليمية منصور الديحاني إن اليوم الأول للاختبارات انطلق دون رصد أي مشاكل وان الفرق المكلفة من مراقبي مراحل وموجهين أوائل بزيارة لجان الاختبارات بالمدارس قامت بزياراتها صباحا للاطمئنان على سير الاختبارات وتسجيل تقاريرها.

وبين الديحاني أن لدى الإدارات المدرسية تعليمات واضحة بأهمية توفير البيئة الملائمة للطلاب وأهمية توفير الهدوء في اللجان وقاعات الاختبارات لضمان مزيد من التركيز وحسن الأداء وتم التأكيد خلال الزيارات أيضا على أهمية تطبيق نظم ولوائح وزارة التربية فيما يخص المراقبة والإشراف.

وأشاد بتجاوب الإدارات المدرسية مع التعليمات والتوجيهات الخاصة بالنظم واللوائح وقيامها بوضع التعليمات في الممرات وأمام الفصول وعلى حساباتها في قنوات التواصل الاجتماعي حتى تساعد الطلبة وتوجههم لأداء الاختبارات.