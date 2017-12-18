وقع الكويت والسودان عددا من الاتفاقيات في مجال التعاون القضائي بهدف صقل مهارات القضاة وتبادل الخبرات بين البلدين.

وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتي رئيس محكمتي التمييز والدستورية العليا المستشار يوسف المطاوعة عقب لقاء مع رئيس القضاء السوداني حيدر دفع الله ان الاتفاقيات بين البلدين تصب في تعزيز استقلال القضاء بجانب القيام بزيارات ثنائية بين الطرفين.

وأضاف ان الاتفاقيات بمنزلة استكمال للتعاون الثنائي من خلال الإعارات القضائية وورش العمل المشتركة لمناقشة العديد من الموضوعات مثل غسيل الأموال بجانب إصدار مجلة مشتركة تعنى بالبحوث القضائية.

وأشار إلى الاتفاق على عدد من الزيارات أبرزها زيارة رئيس السلطة القضائية السوداني للكويت في ديسمبر من العام المقبل.

كما لفت المستشار المطاوعة الى توجيه لجنة العمل المشتركة لمباشرة أعمالها في أسرع وقت.

من جانبه، وصف رئيس القضاء السوداني دفع الله زيارة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الكويتي بأنها تاريخية.

وقال ان الزيارة تعكس حجم التعاون القضائي العربي، مشيرا الى ان الجانبين اتفقا على إطار زمني محدد لتنفيذ برامج مشتركة لعام 2018 بما يعزز مسيرة العدل في النظامين القضائيين ويحقق توجيهات قيادة البلدين بتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وكان وفد قضائي كويتي برئاسة المستشار المطاوعة وصل إلى الخرطوم اول من أمس في زيارة تستمر ثلاثة أيام بهدف بحث سبل تعزيز التعاون بين السلطات القضائية في البلدين.