حنان عبد المعبود

أصدر وزير الصحة، د.باسل الصباح، صباح اليوم، بياناً توضيحياً ، بشأن ما تم تداوله أمس بخصوص التصريح حول قرار زيادة الرسوم الصحية على الوافدين .

وقال الوزير "لقد تم تداول التصريح بشكل خاطئ، ونفيد بأنه تم تفريغه من مضمونة، حيث كنت واضحاً في كلامي بأنه سيتم إعادة التقييم لتطبيق الرسوم الجديدة، ولم أُشر مطلقاً إلى إلغاء القرار ، وأن هذا التقييم كان بناء على تصريح الوزير السابق الذي سبق وتحدث عن بإعادة تقييم تطبيق الرسوم الجديدة خلال ثلاثة أشهر من بداية التطبيق في تاريخ 2017/10/1 ، أي أن إعادة التقييم من المفترض أن يكون نهاية الشهر الجاري".

وأضاف الوزير في بيانه: "علما بأن المواطن الكويتي هو الهدف الأول لنا في الحصول على الخدمة الصحية بجودة عالية من خلال تنظيم الخدمة وآلية الحصول عليها لتصل لمستحقيها".