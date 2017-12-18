تتوجه بعثة المنتخب العماني لكرة القدم، يوم غد الثلاثاء، إلى الكويت للمشاركة في بطولة كأس الخليج ال23 المقرر انطلاقها في ال22 من الشهر الجاري.

واعلن الاتحاد العماني في بيان، أن البعثة العمانية تتكون من رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم سالم الوهيبي إضافة إلى عدد من المسؤولين والطاقم الفني واللاعبين.

وأضاف أن قائمة لاعبي المنتخب العماني تضم كلا من احمد الروحي وفهمي دوربين وعبدالله بن نوح وسعيد الرزيقي وباسل الرواحي وعلي النحار وسليمان البريكي ومحسن الخالدي وفائز الرشيدي وياسين الشيادي ومحمود المشيفري ومحمد المسلمي وعلي البوسعيدي وحارب السعدي وخالد الهاجري وعبدالعزيز المقبالي وسعود الفارسي وسامي الحسني.

كما تضم جميل اليحمدي وعلي الجابري ومحمد الرواحي وسعيد المخيني ونادر بشير واحمد المحيري ورائد إبراهيم.

ويجري الاتحاد العماني اتصالات مع نادي الهلال السعودي لمعرفة اذ ما كان سيسمح لحامي عرين الاحمر العماني علي الحبسي المشاركة في البطولة الخليجية.

وشارك المنتخب العماني 20 مرة في منافسات كأس الخليج وتوج بطلا للخليج في النسخة ال19 للبطولة وتأهل خمسة مرات للمربع الذهبي في السنوات الاخيرة.