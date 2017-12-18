بدر السهيل

وجهه النائب ماجد المطيري سؤالا برلمانيا إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان حول مشروع تصميم وتنفيذ وانجاز وصيانة البنية التحتية لمشروع الشدادية الصناعية.

وجاء في مقدمة السؤال ما يأتي:

وقعت الهيئة العامة للصناعة مشروع تصميم وتنفيذ وانجاز وصيانة البنية التحتية لمشروع الشدادية الصناعية مع شركة مشرف للتجارة والمقاولات بقيمة ٨٤.٨٨٠.٠٠٠ (اربعة وثمانون مليونا وثمان مائة وثمانون الف دينار) تاريخ بداية العقد ٩ / ٩ / ٢٠١٣م ونهايته ٧ / ٩ / ٢٠١٦ م .

وطالب المطيري إفادته وتزويده بالآتي:

1- لماذا لم يتم تسليم المشروع حتى الان؟

٢- ماهي مراحل انجاز المشروع من قبل المقاول حتى الان؟

٣- نمى الي علمنا ان المقاول متعثر في مشروعي طريق الوفرة والبدع وتم سحب المشروعين من قبل وزارة الاشغال؟

٤- ماهي قيمة الاوامر التغيرية للمشروع؟

٥- متى يتم تسليم المشروع للهيئة العامة للصناعة