دارين العلي

بدأت وزارة الكهرباء والماء حاليا بقطع المياه عن المتخلفين عن السداد والذين تبلغ مديونياتهم 2000 دينار بعد أن طبقت ذلك على المديونيات المرتفعة والتي وصل بعضها الى عشرات آلاف الدنانير.

وقال الوكيل المساعد لقطاع شؤون المستهلكين، د.مشعان العتيبي، إن عدد الحالات التي تم فيها قطع المياه عن المستهلكين المتخلفين عن السداد في مختلف القطاعات بلغ خلال المرحلة الأخيرة 1000 حالة شهريا، مبينا أن الوزارة تقوم حاليا بقطع المياه عن المستهلكين الذين تفوق مديونياتهم عن 2000 دينار.

ولفت العتيبي في تصريح صحافي، إلى أن الهدف ليس قطع المياه وإنما حث المستهلك على سداد ما عليه من مستحقات، خصوصا وان الوزارة تتساهل كثيرا في عملية جدولة مديونيات المستهلكين المتخلفين عن السداد، لافتا إلى ان هناك حالات يتم جدولة مديونيتها على 30 شهرا، وهذا يعد تعاونا كبيرا من قبل الوزارة مع هؤلاء المستهلكين.

واعلن العتيبي أن الوزارة تمكنت هذا العام من تحصيل 180 مليون دينار من مستحقاتها الخاصة باستهلاك الكهرباء والماء عبر مكاتبها الخارجية والآليات المختلفة التي طوعتها الوزارة لهذا الغرض، مبينا ان مديونية الوزارة تبلغ حاليا 250 مليون دينار.