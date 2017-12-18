قال وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ، د. فهد العفاسي، اليوم الاثنين، إن دولة الكويت اكتسبت سمعة عالمية طيبة كونها من أكثر الدول نشاطا في مجال العمل الخيري في مختلف أنحاء العالم.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الدكتور العفاسي في حفل افتتاح الملتقى الوقفي ال24 والذي تنظمه الأمانة العامة للأوقاف تحت شعار (العمل الخيري..نماء للعلاقات الدولية) والذي يقام برعاية سمو ولي العهد ‏الشيخ نواف الاحمد، ومشاركة العديد من الجهات الرسمية والأهلية والمؤسسات والشخصيات العامة من العلماء والأكاديميين من عدة دول عربية وإسلامية وأجنبية والمختصين في مجال الوقف.

وأضاف أنه "تقديرا لما قدمته الكويت من مساعدات وأعمال خيرية للمحتاجين والمتضررين في شتى بقاع الأرض توج الأمين العام للأمم المتحدة تلك الجهود بتسميتها (مركزا للعمل الإنساني) وإطلاق لقب (قائد العمل الإنساني) على صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد فضلا عن فوز دولة الكويت بمقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي (2018 - 2019) بأغلبية ساحقة لما تتمتع به من سمعة طيبة على مستوى العالم".

وأشار العفاسي إلى أن شعر الملتقى يعبر عن الدور الذي يلعبه العمل الخيري والإنساني في تعزيز العلاقات بين الدول وتشجيع المؤسسات الخيرية وأفراد المجتمع على البذل والعطاء لمساعدة الفقراء والمعوزين والمنكوبين في شتى انحاء العالم بما يحقق الخير والمنفعة للبلاد من جهة ويعزز موقع الكويت كمركز إنساني عالمي من جهة أخرى.

واشار الى ان العمل الخيري الكويتي لعب دورا كبيرا في تعزيز علاقات الكويت الدولية وإبراز دورها في مساعدة الدول المنكوبة والفقيرة على المستوى العالمي، لافتا الى أن الأمانة العامة للاوقاف ساهمت بحظ وافر في جهود تطوير العمل الوقفي والخيري اضافة إلى دورها في دعم مسيرة تنمية المجتمع الكويتي في المجالات الدينية والصحية والتعليمية والثقافية والاجتماعية كما كان لها دور مشرف في العمل الخيري العالمي بفضل جهودها التي تندرج كجزء من الواجب الإنساني.

وعبر العفاسي في كلمته عن الشكر الجزيل إلى سمو ولي العهد الأمين على رعايته الكريمة لهذا الملتقى وعلى دعمه الدائم لأنشطة وفعاليات الأمانة العامة للأوقاف وتكليفه بالحضور نيابة عن سموه.