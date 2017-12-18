بدر السهيل

عقد 14 نائبا اجتماعا في مكتب النائب د. جمعان الحربش وذلك لمناقشة قضية النواب والمواطنين المسجونين في قضية "دخول المجلس" وبحث النواب الإجراءات التي سوف يتخذها النواب في جلسة القسم الحكومي يوم غدا الثلاثاء

واتفق النواب المجتمعين على مقاطعة قسم الحكومة في جلسة الغد ، هذا وقد حصلت "الانباء" على اسماء النواب الذين سيقاطعون قسم الحكومة في جلسة غدا وهم:

عبدالوهاب البابطين ، محمد هايف ، د.عادل الدمخي ، عبدالله فهاد ، خالد العتيبي ، اسامة الشاهين ، ثامر سويط ، الحميدي السبيعي ، د.عبدالكريم الكندري ، حمدان العازمي ، محمد الدلال ، مبارك الحجرف ، عمر الطبطبائي ، نايف المرداس.