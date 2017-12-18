أحال وزير الإعلام محمد الجبري بعض الوقائع الواردة بتقارير الجهات الرقابية التي تنطوي على شبهة اهدار للمال العام بوزارة الاعلام الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراء المناسب بهذا الشأن.

وقال الجبري اليوم إن الوزارة ستعمل على ترسيخ دعائم الشفافية في الانفاق ووقف كل أشكال الهدر حرصا منها على حرمة المال العام وتماشيا مع الخطة التنموية لرؤية (كويت جديدة 2035).

وأضاف أنه وجه كذلك بتشكيل فريق برئاسة وكيل الوزارة وعضوية الوكلاء المساعدين تكون مهامه واختصاصاته فحص ودراسة ما ورد باستجوابي وزيري الاعلام السابقين وتقارير الجهات الرقابية ووضع آلية معالجة ما جاء بها.