اكد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م.هاشم الرفاعي اليوم حرص الحرس الوطني على تعزيز روح الولاء والانتماء للوطن وزيادة الهوية الوطنية لدى جميع منتسبيه.

جاء ذلك في بيان صادر من الحرس الوطني بمناسبة اختتام الدورة التدريبية الثانية (لتعزيز الهوية الوطنية) التي قدمتها الهيئة العامة للشباب لمنتسبي الحرس الوطني ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية والإدارة العامة للاطفاء في نادي ضباط الحرس الوطني.

وقال الرفاعي ان البرنامج التدريبي الثقافي لتعزيز الهوية الوطنية الذي طرحته الهيئة العامة للشباب مشكورة ينسجم مع وثيقة الأهداف الاستراتيجية للحرس الوطني 2020 (الأمن أولا) التي تسعى إلى تكريس القيم الرئيسية للحرس وأبرزها قيم الولاء والانتماء والروح الوطنية.

وأضاف ان القيادة العليا للحرس الوطني توفر أشكال الدعم كافة لمديرية التوجيه المعنوي لتنفيذ تلك الأهداف التي تحافظ على الهوية الوطنية عبر برامجها الإعلامية والتوعوية وأنشطتها الثقافية بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية في الدولة.

وأشار الى المشروع التوعوي الشامل في الحرس الوطني (واعي) الذي يحرز نجاحا عاما تلو الآخر في توعية المنتسبين وتحصينهم من كافة المخاطر الفكرية والسلوكية.

بدوره أكد مدير عام الهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري وفق البيان ان الهيئة تسعى عبر برنامج الهوية الوطنية إلى إثراء الشباب بالقيم الدينية والعادات والتقاليد الأصيلة للمجتمع الكويتي لاسيما منتسبي المؤسسات العسكرية باعتبارهم الدرع الحصينة للوطن.

وشدد على دور الهيئة العامة للشباب في العمل على تنمية الشباب لأنهم الثروة الحقيقية للوطن التي ينبغي الحفاظ عليها عبر ترسيخ الهوية الوطنية الكويتية وترسيخ الإيمان بالنهج الديموقراطي.

حضر الحفل من وزارة الدفاع اللواء أنور المزيدي ومن وزارة الداخلية اللواء انور البرجس ومن الإدارة العامة للاطفاء العميد محمد الشطي وعدد من القادة وكبار الضباط في الحرس الوطني.