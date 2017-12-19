بنجور: أكثر من 700 مواطن بوتاني يعملون في مختلف المجالات بالكويت

نثمّن عالياً دور الكويت ومساهماتها السخية في نهضة مملكة بوتان

محمد هلال الخالدي

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح ان العلاقات بين الكويت وبوتان مميزة، معربة عن سعادتها بتمثيل حكومة الكويت للسنة الثالثة في هذه المناسبة، متمنية لهذه العلاقات الطيبة المزيد من التطور والازدهار.

واضافت الصبيح خلال حضورها احتفال سفارة مملكة بوتان بالعيد الوطني: نحن فخورون بأن كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة ويعمل بها ينعم بكافة الحقوق والرفاهية والحرية والحياة الكريمة، ونأمل أن ندعم السياسة الخارجية المتميزة للكويت الداعية للسلام والمنفتحة على جميع دول العالم.

ومن جانبه، ألقى سفير مملكة بوتان لدى البلاد تسيرنغ جيلسن بنجور كلمة أكد فيها أنه يتشرف أن ينقل تحيات جلالة ملك بوتان لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وللشعب الكويتي الصديق وللجالية البوتانية في الكويت بمناسبة اليوم الوطني الـ 110 لمملكة بوتان، مشيرا إلى أن بوتان حققت تقدما كبيرا في تطوير البلاد منذ تولي أسرة الملك جونغسار أوجين وانغشاك الحكم عام 1907، وذلك في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والتنموية.

وتابع السفير البوتاني: انني متواجد في الكويت منذ عام تقريبا كسفير لبلادي، وأستطيع القول بأنني أشعر كأنني في وطني وبين أهلي، وأنني لم أجد إلا الترحيب وحسن الضيافة والكرم السخي من جميع أهل الكويت بمختلف أطيافهم، ونحن في مملكة بوتان نشعر بالامتنان الكبير للمساهمات السخية من الكويت لدعم مشاريع التطوير والبناء من خلال الصندوق الكويتي للتنمية، كما نستذكر بكل الامتنان والتقدير المساعدات الكويتية السخية لبوتان بعد الكارثة الطبيعية التي أصابتها عام 2009، حيث ساهمت في إعادة البناء بشكل كبير، كما نقدر عاليا احتضان الكويت لأكثر من 700 مواطن بوتاني في الكويت، يعملون في مختلف المجالات ويساهمون في بناء هذا الوطن الغالي، يسعدني أن أتوجه بالشكر الكبير والتقدير لسمو الشيخ ناصر المحمد على تشريفه وحضوره احتفالنا.

بدورها، قالت الشيخة انتصار سالم العلي، انها سعيدة بمشاركتها في هذه المناسبة الوطنية لمملكة بوتان، موجهة التهنئة للشعب البوتاني الصديق، لافتة الى انها تحضر الكثير من هذه الاحتفالات، وأنها سعيدة جدا بالمشاركة الفاعلة للجالية البوتانية في الكويت، حيث ان مشاركتهم الكبيرة واضحة ومعبرة.

ناصر المحمد: علاقات تاريخية بين البلدين

هنأ سمو الشيخ ناصر المحمد مملكة بوتان الصديقة بمناسبة العيد.

وقال المحمد في تصريح صحافي خلال حضوره الاحتفال: نهنئ جلالة ملك بوتان والشعب البوتاني في هذا اليوم المميز وهو العيد الوطني لمملكة بوتان الصديقة، والتي تربطنا معها علاقات تاريخية عريقة تجمع البلدين، وكذلك علاقات شخصية بين صاحب السمو الأمير وأخيه ملك بوتان، ونتمنى للشعب البوتاني الصديق دوام السعادة والرخاء.

في بادرة كريمة، حرص سمو الشيخ ناصر المحمد على الاتصال مباشرة بملك بوتان وتهنئته بمناسبة اليوم الوطني لبلاده، الأمر الذي ترك تأثيرا ايجابيا لدى سفير بوتان والجالية البوتانية، حيث عبروا عن امتنانهم لهذه البادرة الكريمة التي من شأنها توثيق العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.

سيلفرمان: ندعم جهود الكويت الرامية للسلام

محمد هلال الخالدي

أثنى السفير الأميركي في الكويت لورانس سيلفرمان على الجهود المباركة لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وحرص سموه على لم شمل البيت الخليجي.

وقال سليفرمان في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان اقامة مؤتمر القمة الخليجية في الكويت بحضور ممثلي جميع دول مجلس التعاون الخليجي هو إنجاز كبير لصاحب السمو الأمير وللكويت، مؤكدا أن الولايات المتحدة ترى أن مؤتمرات القمة الخليجية يجب أن تقام في موعدها وبجميع ممثلي دول المجلس بغض النظر عن أي ظروف، وندعم جهود الكويت الرامية للسلام في المنطقة، ونثمن عاليا جهود صاحب السمو في هذا الإطار، مضيفا: نعتقد أن وحدة كيان مجلس التعاون الخليجي أمر مهم جدا ونريد أن يبقى هذا المجلس متحدا ولذلك نحن مستمرون في دعم جهود الحوار المباشر ومبادرات الكويت الطيبة.