عاطف رمضان

أعلنت المدير التنفيذي للمسؤولية الاجتماعية للشركات في شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) عبير العمر عن حصول «كيبكو» على جائزة الابداع الإعلاني لعام 2017 للإعلان التلفزيوني في الملتقى الإعلامي العربي لحملة «من القلب للقلب» التي أطلقتها الشركة في شهر يونيو الماضي، وهي حملة توعوية تسلط الضوء على رفع مستوى الوعي فيما يخص أغراض السكتة القلبية وكيفية التعامل معها وتوضيح الاختلافات بين أعراض النوبات القلبية والأمراض الاخرى، وبذلك توعية أفراد المجتمع.

وأضافت العمر في مؤتمر صحافي عقدته الشركة أمس أن هذه الحملة تقوم بها شركة مشاريع الكويت القابضة بالشراكة الاستراتيجية مع كل من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ومجموعة الراي.

وأوضحت أن حملة «من القلب للقلب» تعد أحد أنشطة المسؤولية الاجتماعية التي تقوم بها شركة مشاريع الكويت القابضة وشركاتها التابعة فيما يخص المجال الصحي، مبينة أن الحملة لاقت تفاعلا شديدا من قبل الجمهور لما تحمله من معلومات قيمة ونصائح، علاوة على مسابقات تم تداولها عبر مختلف الوسائل الإعلامية تحديدا وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت العمر: نحن سعداء بالنتائج والثمار التي تلقيناها في نهاية الحملة.

واشارت الى أن الانطلاقة الأولى لهذه الحملة كانت عبارة عن عرض الإعلان التلفزيوني على قناة «الراي» حصريا وشبكة «OSN» الإعلامية والتي استمرت خلال فترة شهر رمضان، وتلتها بعد ذلك الإعلانات الخارجية على «سيتي باص» وتم عرض الإعلان في دور السينما «سينسكيب»، بالإضافة الى اللقاءات والندوات التوعوية التي قام بها سفراء الحملة، وهم: د.بدر المهدي استشاري قلب وقسطرة قلبية، ود.بدر نصرالله اختصاصي باطنية وتغذية علاجية والإعلاميين المتميزين عبدالله بوفتين، وعلي نجم مذيع قناة «مارينا اف ام».

وقالت: إننا من خلال هذا الاحتفال نعبر عن مدى تقديرنا وشكرنا العميق لكل من ساهم وشارك معنا في إتمام الحملة وبالتالي نجاحها.

التقدم العلمي

من جانبه، قال رئيس برنامج تعزيز المعرفة والمؤسسية في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي فيصل المتروك: نحن نعتز بشراكتنا الاستراتيجية مع شركة مشاريع الكويت القابضة في عدة انشطة فيما يتعلق بالمسؤولية الاجتماعية.واضاف المتروك أن قرار شراكة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مع «كيبكو» لما لاحظناه في الفترة الأخيرة من تميز المواضيع التي تتبناها المجموعة والتي تهدف الى نشر الوعي بين أفراد المجتمع على مختلف الأصعدة، مشيرا الى أن ذلك له صلة في ما تقوم به مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في المجالات العلمية والعملية وتطوير كوادر الشباب.

واشار الى أن الجائزة التي حصلت عليها «كيبكو» من خلال إعلان الحملة هو نجاح نسعد به جميعا، متمنيا لها المزيد من التعاون مستقبلا.

مجموعة الرايفي الإطار ذاته، اعرب نائب رئيس المبيعات والتسويق في مجموعة الراي الإعلامية زياد مجذوب عن «مجموعة الراي» بشركاتها الإعلامية مع شركة مشاريع الكويت القابضة، خاصة أن التعاون الأول بيننا أثمر عن حملة توعوية من شأنها أن تسهم بشكل كبير في فتح باب الإرشاد لأبناء المجتمع، للوصول بهم الى بر الأمان صحيا.

وقال: إن حملة «من القلب للقلب» ليست مجرد حملة عادية بل تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة بهذا الحجم، وهدفها تسليط الضوء على مشكلة باتت تطرق كل باب بيت تقريبا، ولا تفرق بين كهل وشاب من هنا ومن باب مسؤوليتنا الاجتماعية في مجموعة الراي الإعلامية، وجدنا أننا منخرطون بحماسة شديدة في هذا المشروع التوعوي لما فيه فائدة لمجتمعنا، ونحن في مجموعة الراي الإعلامية سعيدون بحصول «كيبكو» على جائزة الإبداع الإعلاني لعام 2017 وانه لنجاح نفتخر به جميعا.

الملتقى العربي

من جانبه، ألقى رئيس اللجنة الإعلامية في الملتقى الإعلامي العربي احمد فتحي كلمة بالإنابة عن أمين عام الملتقى ماضي الخميس، شرح خلالها فكرة إطلاق جائزة لأفضل إعلان باسم «جائزة الإبداع الإعلامي»، مشيرا الى ان الهدف من الجائزة تكريم التميز الابداعي في مجال الإعلان والتسويق.

واضاف فتحي أن لجنة تحكيم الجائزة كانت حريصة على اختيار افضل الأعمال الإعلانية التي تدعم منظومة القيم وتحث على الإيجابيات داخل المجتمع وتقاوم السلبيات والأفكار الدخيلة على ثقافتنا العربية.

تكريم جهات وأشخاص

قام الرئيس التنفيذي لقطاع البنوك بشركة مشاريع الكويت القابضة مسعود حياة والمدير التنفيذي للمسؤولية الاجتماعية للشركات في شركة مشاريع الكويت القابضة «كيبكو» عبير العمر، بتكريم بعض الجهات والشخصيات وهم فيما يلي:

1- رئيس برنامج تعزيز المعرفة والمؤسسية في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي فيصل المتروك.

2- نائب رئيس المبيعات والتسويق في مجموعة الراي الإعلامية زياد مجذوب.

3- أمين عام الملتقى الإعلامي العربي ماضي الخميس وتسلم درع التكريم بالإنابة عنه رئيس اللجنة الإعلامية للملتقى احمد فتحي.

4- شركة السينما الوطنية ممثلة بإبراهيم الجريدان ضابط تسويق أول.

5- د.بدر المهدي استشاري القلب والقسطرة.

6- د.بدر نصرالله اختصاصي باطنية وتغذية علاجية والمدير الطبي لعيادة 09 كلينك.

7- د.بشاير الصانع أستاذ علم الاتصال والإعلام بجامعة الكويت.

8 ـ MR.Nirmal Maitra Co-Founder of Heroes For Heart (Npo)

9- الإعلامي عبدالله بوفتين.

10- مذيع «مارينا اف ام» علي نجم.