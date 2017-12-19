محمد راتب

أعلنت مدير عام مكتب تكريم الشهيد فاطمة الامير ان هناك اجتماعات مكثفة عقدت مع الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية للتباحث حول اسر الشهداء المسجلين في مكتب الشهيد وغير المسجلين في الجهاز المركزي بهدف وضع الحلول المناسبة للتمتع بالخدمات الصحية والتعليمية.

وأوضحت فاطمة الأمير في تصريح على هامش حفل تكريم المشاركين بأكاديمية المبدعين الذي اقامه مكتب الشهيد ان هذه الاجتماعات درست مقترحا لصرف بطاقة تأمين صحي يستطيع من خلالها ذوو الشهداء والذين لا يحملون بطاقة المراجعة وليس لهم ملف في الجهاز المركزي التمتع بالخدمات الصحية والتعليمية.

من جانب آخر، ذكرت انه تم الاتفاق مع وزارة الداخلية لتشكيل لجنة من الجهات المعنية لدراسة ملفات شهداء العمليات الحربية والمعتمدين لدى مكتب تكريم الشهيد لإمكانية التوصية بتجنيسهم حسب الشروط والضوابط في هذا الشأن، مشيرة الى ان اللجنة ستجتمع بداية العام المقبل لوضع المعايير والضوابط ودراسة الملفات المعنية.

وأعربت عن سعادتها بتكريم كوكبة من المبدعين والمبدعات من أولاد شهداء الكويت الأبرار قائلة: ان لقاءنا معكم يتجدد عقب كل تفوق وتميز وإبداع، مثلما تواصلنا معكم دائم ومستمر لتعزيز مسيرتكم على طريق العلم والتفوق والإبداع، لتأكيد العهد الذي قطعناه على أنفسنا بتكريم ذكرى شهدائنا الأبرار ورعاية أبنائهم وأسرهم، فآباؤكم في جنات الخلد.

وتابعت: تشرفت بالعمل مع نخبة من المتخصصين وتمت دراسة العرض المقدم من بدر الياقوت في أبريل 2017، بعد التنسيق بينه وبين الزملاء في المكتب إلى أن تم الإعلان عن الفكرة في أغسطس الماضي وتم تسجيل الأبناء والبنات الراغبين في المشاركة في الأكاديمية الكترونيا وتم عقد مؤتمر صحافي بعد الانتهاء من التسجيل وتحديد أعداد الأبناء والبنات المسجلين الذين بلغ عددهم 34 ابنا وابنة في المرحلة العمرية من 20 إلى 35 عاما.

وأضافت أنه تم الاتفاق على عقد 13 دورة في فترة زمنية مدتها 3 أشهر، وقام بإلقاء المحاضرات 10 محاضرين وتخلل تلك الفترة جلستان استشاريتان وتم منح المشاركين دبلومة معتمدة تسهم في تنمية مهاراتكم وإبداعاتكم ودعمكم للانطلاق من خلالها في مشاريعكم، موضحة انها تقدمت بمقترح لتنظيم رحلة لزيارة المشاريع الخيرية المقامة في إندونيسيا بقرية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وزيارة تايلند وذلك بالتزامن مع احتفالات سفارتنا في إندونيسيا بالعيد الوطني.

من جانبها، اثنت العنود الصالح على دور مكتب الشهيد خلال الكلمة التي القتها نيابة عن الخريجين، مشيرة الى ان الاكاديمية ساهمت في صقل مواهب 34 مبدعا ومبدعة من أبناء الشهداء لتطوير حياتهم الشخصية والاجتماعية والعلمية، مبينة أنهم خاضوا على مدار 13 أسبوعا العديد من الدورات التدريبية في تطوير الذات وكيفية حل المشكلات.

من جهته، قال مدير شركة قمم لتنظيم الفعاليات بدر الياقوت اننا نخرج كوكبة من ابناء الشهداء استمررنا معهم 4 شهور عبر دورات تدريبية مكثفة ولقاءات اسبوعية جعلت الكل اسرة واحدة.

أسماء المكرمين

أحمد خالد القناعي

سعود نجم العنزي

محمد حمود الشمري

عبدالرحمن ابراهيم علي

فهد عبدالله عبدالنبي

عبدالرحمن حمد السعيدي

سعد محمد نايف الشمري

عبدالله عثمان العبدالهادي

أحمد بيسان مرزوق

تركي علي تركي

عبدالله علي تركي

عبدالوهاب صالح الرشيدي

نجاة بادي ميس

عائشة وليد الصالح

فرح جاسم الخواجة

سارة نبيل الرشود

فاطمة العصفور

العنود وليد الصالح

غيداء عبدالعزيز

نسيمة يوسف العطار

ابتسام محمد العنزي

أفنان عبدالله العصفور

سارة علي بوحمدي

سكينة ناظم قوير

نورة فهد المنصور

دلال علي بوحمدي

ريم خالد الدرباس

زهراء محمود سيد رضا

زهراء فيصل القطان

مريم بوحمدي

أسماء صلاح الدرباس

شيماء البلهان

حصة البلهان

أماني البلهان