كشف مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي، عن تسلم الإدارة العامة للجمارك مؤخرا كتابا من بلدية الكويت يفيد بتخصيص بلوك (3 و4) للجمارك، مشيرا إلى أن المساحة المخصصة تبلغ نحو 120 ألف متر مربع، وتضم مبنى وزارة المواصلات وعددا من المباني والشاليهات الخاصة بجهات حكومية أخرى.

وأضاف المدير العام في تصريح صحافي: أنه عقب إخلاء المباني القائمة في المنطقة المذكورة سيتم عقد اجتماعات تشاورية مع مكاتب استشارات عالمية متخصصة لتحديد رؤية واضحة نحو استثمار جيد للموقع الجديد.

وأوضح أن هناك توجها بتدشين مبنى الـ «جمارك مول» وفق أحدث الأنظمة الإنشائية، لاسيما أن هناك تصورات سابقة في هذا الاتجاه.

وأشار إلى أن الإدارة العامة للجمارك تقدمت بموجب طلب من الأمانة العامة للتخطيط إلى مجلس الوزراء الموقر تضمن تخصيص مبنى للجمارك، وأحال مجلس الوزراء الطلب مشكورا إلى المجلس البلدي، والذي وافق أغسطس الماضي على طلب الجمارك بتخصيص مساحة مناسبة من الأرض لتدشين مبنى خاص بالإدارة العامة للجمارك باعتبارها إحدى المؤسسات المهمة في الدولة.

وأشاد المدير العام المستشار جمال الجلاوي بمتابعة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، كافة التطورات بشأن تخصيص هذه المساحة لتدشين مبنى يليق بالجمارك باعتبارها احد أعضاء الأمانة العامة للتخطيط.