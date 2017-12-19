أقامت الجمعية الكويتية للحماية من أخطار الحريق بالتعاون مع سيسم للاستشارات «مؤتمر السلامة في المباني 2017» وقد حضر اللواء خالد فهد نائب المدير العام لشؤون قطاع الوقاية مع مجموعة من الضباط والمهندسين وكذلك مجموعة من مهندسي الحرس الوطني والمكاتب الاستشارية في البلاد في فندق كراون بلازا.

وقد تم خلال المؤتمر تكريم المغفور له علي عبدالرزاق الصالح المطوع عرفانا وتقديرا له لتأسيسه وإدارته للإدارة العامة للإطفاء، وقامت ابنته سحر المطوع بتسلم الدرع التقديرية.

وقد قام عدة محاضرين وخبراء من داخل الكويت وخارجها بإلقاء عدة محاضرات تخصصية في مجال السلامة في المباني، وقام الفريق متقاعد يوسف الأنصاري بتقديم ورقة عمل بعنوان «برج الحمراء والمباني العالية مخاطرها وأنظمة الحماية بها».