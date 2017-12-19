آلاء خليفة

بحضور الشيخة انتصار سالم العلي ورئيس قسم دراسات المعلومات بجامعة الكويت د.سلطان الديحاني ورئيس برنامج بريق الأستاذة رقية حسن، أقامت كلية العلوم الاجتماعية ندوة «تطبيق برنامج بريق الإيجابي»، وذلك من تنظيم طالبات مقرر مهارات المعلوماتية والبحث العلمي بقسم دراسات المعلومات، وذلك بإشراف أستاذ المقرر د.طلال البناي.

من جانبها، ذكرت الشيخة انتصار سالم العلي أن برنامج بريق هو الذراع التربوية لمشروع مبادرة النوير لنشر الإيجابية، موضحة أن البرنامج يهدف إلى تغيير سلوك اجتماعي من خلال التغيير إلى النظرة الإيجابية في العمل والحياة والدراسة وجميع جوانب الحياة، وذلك من خلال تمارين صغيرة وبسيطة تطبق بشكل يومي أو شبه يومي لمدة 10 - 13 أسبوعا.

وأشارت إلى أن برنامج بريق بدأ تطبيقه في 3 مدارس وعندما أثبت نجاحه أصبح مشروعا مستقلا للمدارس والجامعات، وهو الآن مطبق في 24 مدرسة ثانوية بالكويت وفي 7 كليات بالجامعة سيتم تطبيقه بالكامل في أبريل المقبل.

وفي ختام الندوة قدم كل من أستاذ مقرر مهارات المعلوماتية والبحث العلمي د.طلال البناي والأستاذ في قسم دراسات المعلومات د.ريهام العيسى درعا تكريمية للشيخة انتصار سالم العلي.