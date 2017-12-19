نطالب بتسكين الشواغر والعمل لإقرار مزيد من الحقوق والامتيازات للعاملين

عادل الشنان

عبر رئيس نقابة العاملين في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عبدالرحمن الغانم عن امتنانه الكبير للاستقبال الحافل من وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري لمجلس ادارة النقابة وسط تطلعات مقبلة.

وقال الغانم في تصريح صحافي امس بعد اجتماعه الوزيرة ان النقابة مقبلة على اعادة طرح ملف التأمين الصحي لجميع كوادر «السكنية» وطرحه على بوشهري لإعادة النظر فيه، مبينا ان ملف التأمين أقل ما يمكن توفيره لموظفي ومهندسي المؤسسة لاسيما ان جميع إعداد المؤسسة لا يتجاوز ألفي موظف ومهندس.

وناشد الغانم الوزيرة بوشهري إعادة النظر في بعض قياديي المؤسسة تحقيقا لتكافؤ الفرص مع العمل على تسكين الشواغر والعمل على اقرار المزيد من الحقوق والامتيازات تكريما لجهود الجنود المجهولين خلف الملف الإسكاني، اكبر واهم قضية في البلاد.

وثمن الغانم جهود الوزير السابق ياسر ابل لتعاونه الكبير مع النقابة وموظفي المؤسسة خلال الفترة السابقة، داعيا المولى عز وجل التوفيق والسداد في حياته العملية والاجتماعية المقبلة.