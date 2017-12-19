مهدي: برنامج عمل الحكومة يعكس إرساء أسس الاقتصاد المعرفي على المنظور البعيد عادل الشنان

أكد مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله أن المؤسسة ستشهد تطورا في السنوات القادمة، لاسيما بوجود ٦ مشاريع خاصة بها ضمن خطة التنمية، لافتا إلى أن ٩٣%‏ من موظفي المؤسسة كوادر وطنية وبناء عليه توجد خطة وطنية طموحة واعده تتماشى مع خطة تدريبية طموحة بدأت منذ السنة الماضية.

جاء ذلك خلال حديث العبدالله عن ادارة المعرفة ودورها في تحقيق التميز والتفرد المؤسسي ضمن المؤتمر السنوي السادس عشر لمنتدى التطوير الوظيفي الخليجي صباح امس، والذي عقد تحت شعار «بناء منظومة إدارة المعرفة والاستراتيجيات التدريبية الداعمة لها بمنظمات الأعمال» بحضور عدد من ممثلي الجهات الحكومية المشاركة من دول الخليج العربي.

وأضاف العبدالله في كلمته أنه تم إيفاد العديد من موظفي المؤسسة للخارج لتطوير قدراتهم وإمكانياتهم المهنية وهناك تركيز على كفاءة الموظفين الجدد من مؤسسات وأكاديميات بحرية عالمية مثل «الاكاديمية العالمية للعلوم والتكنولوجيا البحرية المتخصصة التي تعكس بناء وتأهيل كادر وطني حتى نرتقي في مستوى المؤسسة، موضحا ان الجميع يعمل وفق رؤية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد لتكون الكويت البوابة الاولى في عمل الموانئ على مستوى المنطقة.

وأكد أن المؤسسة تطمح لتسليح كل الكوادر الوطنية وتوظيف افضل العناصر من اجل ان تكون مثالا خليجيا وعربيا في تقديم خدماتها عبر مؤسسة المواني.

الاقتصاد المعرفي

بدوره، اكد الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي ان المنتدى جاء منسجما مع التوجه العام للكويت من حيث التأكيد على أهمية الاقتصاد المعرفي ومن ثم ادارة المعرفة في تعزيز البناء المؤسسي والعلمي والبشري لمستقبل قائم على الاستثمار المعرفي.

واستعرض مهدي خلال حديثه ضمن جلسات المنتدى جهود الكويت في مجال التحول نحو الاقتصاد المعرفي ومن بينها ان برنامج عمل الحكومة «نحو تنمية مستدامة» عكس اولويات الدولة الاستراتيجية ومنها ارساء اسس الاقتصاد المعرفي على المنظور البعيد وقد تم ترجمة هذه الاولوية ضمن خطة التنمية ١٧/١٨ من خلال رميزة اقتصاد متنوع مستدام عبر برنامج الاقتصاد المعرفي وركيزة رأسمال بشري ابداعي من خلال تعزيز البيئة البحثية والابتكارية في المؤسسات العامة علاوة على رؤية الكويت ٢٠٣٥ والتي تعتمد الى حد كبير على التوظيف الامثل في بناء منظومة ادارة المعرفة في البيئات المؤسسية.

واشار مهدي الى عدد من المشروعات الحالية ذات الصلة بادارة المعرفة ومنها قانون الانشطة الاقتصادية وهو قانون قيد الدراسة مع الجهات ويمنح المؤسسات العامة الاقتصادية المزيد من الدعم لتبني مفاهيم ادارة المعرفة والحوكمة والاستغلال الامثل للموارد الاقتصادية والمالية من منظور الاقتصاد المعرفي كما تم انشاء كرسي الكويت للمعرفة وهو يعد الاول من نوعه في المنطقة من حيث بناء رأسمال بشري قائم على مفاهيم الاقتصاد المعرفي وادارة المعرفة، موضحا ان كرسي المعرفة يشتمل على عدة انشطة هي البعثات الدراسية للحصول على درجة الدكتوراه في مجال ادارة المعرفة والاقتصاد المعرفي من الجامعات العالمية تبدأ العام المقبل كذلك تصميم محرك بحث ضخم يحتوي على مئات المنصات العلمية والبحثية في مجال ادارة المعرفة.

وتطرق مهدي للحديث حول حول تطوير الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية لهيكلها التنظيمي ليشمل انشاء المركز الوطني للاقتصاد المعرفي والذي يشرف على متابعة كل الانشطة المعرفية في المؤسسات العامة.

دور المعرفة المحوري

بدورها، ألقت مديرة ادارة التأهيل والكوادر البشرية في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات منى المقهوي كلمة ممثل الجهات الراعية للمنتدى مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات م. قصي الشطي قائلة: تكاتفت مجموعة متميزة من الجهات الحكومية ومنظمات قطاع الأعمال في دعم رعاية المؤتمر وهي (المؤسسة العامة للموانئ ـ معهد الأبحاث العلمية ـ الهيئة العامة لتكنولوجيا المعلومات ـ أكاديمية Ducom للتدريب الاداري ويأتي هذا الدعم من الإيمان الراسخ والعميق بأهمية المعرفة ودورها المحوري في بناء وتطور المجتمعات وتحقيق أعلى مستويات رفاهيتها، حيث اننا نعيش في فترة زمنية غير مسبوقة ليست فقط من حيث إتاحة الفرصة للتوظيف الأمثل للمعرفة لزيادة وتضاعف الإنتاجية ولكن أيضا من خلال تحقيق قفزات كبيرة وهائلة في مجال الاكتشافات العلمية الجديدة وتطبيق الفكر الإبداعي اللامحدود وما يترتب عليه من ابتكارات غير مسبوقة من حيث النوعية المتفردة والكم التأثيري الكبير.

الجهات المشاركة بالمؤتمر

شارك في المؤتمر عدة جهات منها: مجلس الوزراء

مؤسسة الموانئ الكويتية

ديوان المحاسبة

الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

شركة نفط الكويت

وزارة النفط

الحرس الوطني

وزارة الكهرباء والماء

وزارة العدل

وزارة التربية

الادارة العامة للإطفاء

وزارة المالية

معهد الكويت للابحاث العلمية

شركة ناقلات النفط الكويتية

وزارة التجارة

وزارة الاشغال العامة