أحال وزير الإعلام محمد الجبري بعض الوقائع الواردة بتقارير الجهات الرقابية التي تنطوي على شبهة اهدار للمال العام بوزارة الاعلام الى النيابة العامة لاتخاذ الاجراء المناسب بهذا الشأن.

وقال الجبري في بيان لـ «كونا» أمس: إن الوزارة ستعمل على ترسيخ دعائم الشفافية في الإنفاق ووقف كل أشكال الهدر حرصا منها على حرمة المال العام وتماشيا مع الخطة التنموية لرؤية (كويت جديدة 2035).

وأضاف أنه وجه كذلك بتشكيل فريق برئاسة وكيل الوزارة وعضوية الوكــلاء المساعدين تكون مهامـه واختصاصاتــه فحص ودراســة مـا ورد باستجوابي وزيــــري الإعلام السابقين وتقارير الجهات الرقابية ووضع آلية معالجة ما جاء بها.