بشرى شعبان

زف رئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للمزارعين براك الصبيح البشرى للمزارعين المنتجين في منطقتي العبدلي والوفرة الزراعية بتوقيع عقد تعاون مشترك لتوريد الديزل المدعوم.

وقال الصبيح في المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد توقيع العقد مع الشركة الأولى لتسويق الوقود «ان العقد الذي تم توقيعه سيوفر من خلاله عدد 2 كونتينر لتوزيع الديزل المدعوم على المزارعين المنتجين في المناطق الزراعية بحسب مساحة المزرعة وكمية الإنتاج، لافتا إلى أن سعر ليتر الديزل المدعوم سيكون 55 فلسا فقط مضافا إليها تكاليف العمالة والتي ستكون بسيطة جدا».

وبين ان هذه الشركة وفرت افضل تقنية وأحدث تكنولوجيا معمول بها حيث سيوفر كل كونتينر واحد 58 ألف ليتر والتي سيتم نقلها من خلال مقاول مختص من مخازن شركة البترول الوطنية الى مواقع التوزيع في مقار الاتحاد الكويتي للمزارعين في الوفرة والعبدلي.

من جانبه، أكد م.عادل العوضي الرئيس التنفيذي للشركة انه في إطار استراتيجية الشركة الاولى للوقود للتطوير وتقديم خدمات متنوعة للعملاء الكرام، فقد تم توقيع هذا العقد لتنويع الخدمات المقدمة للأشخاص والشركات وتوسيع الاعمال والمشاريع الخاصة بها خارج نطاق محطاتها من خلال توقيع شراكات واستراتيجيات مع الهيئات والشركات في الدولة كاتحاد المزارعين الكويتي والذي تطمح «الاولى» من خلال توقيع هذا العقد الى خدمة شريحة كبيرة من المجتمع وهم المزارعون.

وأضاف: تأتي هذه الخطوة بعد العمل على تطوير 16 محطة وقود وإضافة خدمات مساندة لها كغسيل السيارات وصيانتها وإضافة أسواق مركزية تخدم جميع عملاء المحطة.