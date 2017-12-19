أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الرقة التعاونية معتاد العتيبي انعقاد الجمعية العمومية للسنة المالية المنتهية في 30 /6/ 2017 وذلك يوم الاثنين 11 الجاري وتم التصديق على التقريرين المالي والإداري، مؤكدا انه تم سداد مبلغ 622312 دينارا، وذلك بعد خصم 200199 دينارا، كمخصص للتوالف بالجمعية من صافي ربح السنة المالية من المديونية المتراكمة على جمعية الرقة خلال السنوات السابقة والتي بلغت 2249526 دينارا، وتم هذا الأمر بناء على الخطط الموضوعة من مجلس الإدارة لسد تلك المديونية، وذلك تحت شعار «تخفيض المصروفات مع زيادة الإيرادات».

وذكر العتيبي أن جهود مجلس الإدارة خلال السنوات الثلاث السابقة أثمرت على سداد مبلغ 1707614 دينارا من تلك المديونية، معلنا أن مجلس الإدارة سوف يقوم بسداد باقي المديونية خلال عام 2018 على أن يقوم بتوزيع أرباح على المساهمين في الجمعية.

ولفت الى أن مجلس الإدارة قام بالعمل على العديد من المحاور للارتقاء بالجمعية والنهوض بها وعودتها الى مسارها الصحيح لها، ومنها:

٭ المحور المالي: قام مجلس الإدارة بالعمل على تقليص المصروفات العمومية والإدارية بالجمعية، حيث تم تخفيض تلك المصروفات عن العام السابق بفارق 99735 دينارا، وذلك بناء على تخفيض بنود الأجور والــرواتب والصيــانة والإصلاح ومصاريف النظافة والأمن والحراسة والتعبئة والتغليف والكهرباء والماء والتأمينات الاجتماعية والبريد والهاتف، كما قام المجلس بالعمل على زيادة الإيرادات بالجمعية، حيث بلغت 1426952دينارا، وقد بلغت إيرادات فروع الاستثمار بالجمعية 720264 دينارا، كما وصلت السيولة المالية في الجمعية إلى أقصى ارتفاع لها منذ نشأتها حيث بلغت 2442218 دينارا، ما أثمرت تلك السيولة لقيام مجلس الإدارة بإنشاء وديعة بقيمة 550000 دينار، لتبلغ إجمالي الودائع بالجمعية مبلغا وقدره 2000000 دينار.

٭ المحور التجاري: قام مجلس الإدارة بالعمل على إعادة الثقة من قبل المساهمين بالجمعية وذلك من حيث توفير المناخ المناسب للتسوق للمساهم وقام المجلس بعمل 30 مهرجان تسوق خلال الأعوام الثلاثة السابقة ما يعد مهرجانا تسويقيا كل شهر تقريبا، وفي عام 2017 قام مجلس الإدارة بإنشاء مهرجان للبر وهو يعد الأول من نوعه بالإضافة إلى السير على الطريق الصحيح لمجلس الإدارة بإقامة المهرجان الأسبوعي لفرع الخضار والفواكه.

٭ محو التطوير والتحديث: قام المجلس بتوفير الجهود المناسبة لتطوير وتحديث الجمعية بالعديد من الجهات ومنافسة الجمعية لباقي الجمعيات التعاونية بالتطويـــر والتحديث والازدهار، حيث قام المجلس بتركيب 2 ماكينة تكييف للسوق المركزي وصيانة التكييف المركزي لسوق لوازم العائلة.