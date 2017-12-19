نظمت مجموعة صناع التقنية النسائية ـ فرع الكويت ورشة عمل بعنوان «تطوير المواقع الإلكترونية ـ المستوى الأول»، في سبعة لقاءات، على مدى يومين من كل أسبوع، وذلك خلال الفترة من 25 نوفمبر الماضي إلى 13 الجاري، في مركز البروميناد الثقافي، وبالتعاون مع منظمة نساء عربيات في تقنية المعلومات ونادي كليك آي تي وبحضور أكثر من 50 من المهتمين بتقنية المعلومات.

واستهلت الفعالية بمقدمة عن مجموعة صناع التقنية النسائية التابعة لشركة غوغل من لطيفة الظفيري، عضو WTM، وبنبذة بسيطة تسلط الضوء على أهمية تمكين المرأة في تقنية المعلومات وتوفير مناصب قيادية للكفاءات العالية لتطوير الإنتاج والإبداع بمجالات التقنيات، وذكرت الظفيري أن من أهداف مجموعة صناع التقنية النسائية إنشاء مجتمع ذي كفاءة عالية في مجال التكنولوجيا، والتعرف على الطاقات المتوافرة في مجتمعنا، واستغلال الموارد المتاحة لتطوير وصقل المهارات.

الجدير بالذكر أن مجموعة صناع التقنية النسائية تهدف إلى دفع عجلة التقدم بقدرات تطوير البرامج والمساهمة لتكوين نظام تقني صحي في الكويت، منها تقديم دعم لتعلم تقنيات غوغل الأندرويد، وغوغل كروم، وغوغل درايف، وأنظمة غوغل للحوسبة السحابية وغيرها من البرامج، وبالنسبة للمهتمين، فإن الانتساب لهذه المجموعة يعد فرصة للحصول على فرص ابتعاث من غوغل وشهادات خبرة بمجالات التقنية.

وذكرت مشرفة نادي كليك آي تي د.زينب المعراج أن فعاليات المجموعة خلال السنة المقبلة تشمل ورشات تدريب في البرمجيات للأندرويد، وفعالية يوم المرأة العالمي في مارس المقبل.

وتضمنت الورشة مواضيع مدخل إلى عالم البرمجة وتدريبات مكثفة في تعلم أساليب البرمجة الحديثة وصناعة المواقع الإلكترونية، ومن أهم أهداف الورشة التعرف على أساسيات البرمجة باستخدام لغات HTML ،CSS ،JavaScript، بالإضافة لطرق استضافة المواقع والخدمات المتاحة. تم تقديم الورشة من قبل كل من أ.سندس الفارسي، والمهندسة ثاقبة سليمان، والدكتورة مريم الهلال.

وفي اليوم الأخير قام كل من المشاركين بعرض الموقع الخاص بهم الذي قاموا بإنشائه وإبراز مواهبهم في جو من التنافس أمام إثنين من المحكمين الخارجيين ومحكم داخلي، حيث حصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى على ميدالية تذكارية.

يذكر أنه من مجموع المشاركين 50 مشاركا فقط ممن حصل على شهادة اجتياز الورشة التدريبية وذلك لحضورهم تسع ساعات من مجموع 12 ساعة.

وقامت المبرمجة المعتمد من شركة IBM سندس الفارسي بشرح بسيط عن البرمجة وتدريب المشاركين على bootstrap ،CSS، أما د.مريم الهلال فقد قامت بتدريب المشاركين على مبادئ لغةHTML، وأخيرا بتدريب المشاركين على مبادئ وأساسيات لغة JavaScript والتعرف على طرق استضافة المواقع والخدمات المتاحة.

وانتهت الفعالية بدعوة المهتمين من المشاركين للانضمام ودفع عجلة التطور التقني من خلال طرح أفكار، وتقديم ورش عمل في المجالات التقنية المرغوبة مع نادي كليك آي تي ومنظمة نساء عربيات.