أعلن مشروع «أمنية» البيئي عن إبرام اتفاق مع فريق الصحة والسلامة والأمن والبيئة في الشركة الكويتية لنفط الخليج بوضع نقطة لتجميع المواد البلاستيكية بمقرها في منطقة الأحمدي ضمن إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونشر الوعي البيئي، والحرص على إعادة الفرز من المصدر للنفايات البلاستيكية وأخطارها لتعزيز مفهوم التدوير الصحيح في المجتمع.

وفي هذا الجانب أعربت عضو مشروع «أمنية» البيئي فرح شعبان عن شكرها العميق بهذا التعاون، وافادت بأنه منذ عام تقريبا بدأ على صعيد محدود في التجميع من قبل الموظفين، وكان للمهندس يوسف النجار الفضل بهذا التعاون والحرص والمتابعة معنا بدعم من الادارة العليا، والتي تحرص على الوعي البيئي.

ولفتت شعبان إلى أن تطور هذه المرحلة بعد قياس نسبة التجميع العالية لديهم، فكانت منهم المبادرة من قبل م.محمد الكندري بتطوير التعاون بوضع نقطة تجميع خارجية لتسهيل مهمة التجميع ونشر ثقافة اعادة التدوير بشكل أكبر، مقدمة خالص الشكر والتقدير على هذا الدعم من الادارة العليا، على جانب جميع من ساهم وتعاون معنا لتحقيق أمنية كويت جديدة بمفهوم التعاون المختلف عما عهدناه سابقا، فنحن فعلا نعمل دوما نحو التغيير إلى الأفضل لخدمة بلدنا الحبيب الكويت.