أعلن النادي العلمي الكويتي أن موعد الانقلاب الشتوي وبداية فصل الشتاء فلكيا سيكون يوم الخميس المقبل الموافق 21 الجاري.

وقال مدير إدارة علوم الفلك والفضاء بالنادي العلمي علي عبد الكريم بوعباس إن الانقلاب الشتوي (Winter Solstice) هو حدث فلكي يحدث نتيجة ميلان محور الأرض ودورانها حول الشمس، حيث إن الأرض لا تدور حول نفسها بشكل عمودي تماما، وإنما ينحرف محور دورانها بمقدار 23.5 درجة.

وأضاف انه عند الانقلاب الشتوي تكون أشعة الشمس عمودية تماما على مدار الجدي وهو الخط الوهمي أسفل خط الاستواء بـ 23.5 درجة، وتكون المناطق الواقعة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية ليلها أطول من 12 ساعة، ويكون العكس صحيح بالمناطق الواقعة في نصفها الجنوبي حيث يكون النهار أكثر من 12 ساعة. وأشار إلى انه يلاحظ في النصف الشمالي تأخر الشروق وتقدم الغروب حيث ينخفض القوس الوهمي الذي تقطعه الشمس منذ شروقها وحتى الغروب لتعبر السماء، وكذلك تظهر الشمس منخفضة في السماء أثناء فترة الظهيرة ويكون الظل الشمسي هو الأطول زمنيا على مدار العام.

وذكر انه في هذا اليوم ستكون المسافة بين الأرض والشمس حوالي 147168455 كلم في تمام الساعة السابعة و27 دقيقة مساء، وسيكون ذلك اليوم هو أقصر نهار وأطول ليل حيث ستشرق الشمس في تمام الساعة السادسة و38 دقيقة صباحا، وتغرب في تمام الساعة الرابعة و54 دقيقة مساء.